Big-Mac-Index So viel Burger bekommen Sie für Ihr Geld

Schmelzkäsezubereitung, Salzgürkchen und natürlich Rinderhack - der Fast-Food-Gigant McDonalds hat strenge Vorgaben in mehr als 140 Ländern der Erde, woraus ein Big Mac in den Filialen zu bestehen hat. Und genau diese Einheitlichkeit in der Herstellung macht das Buletten-Brötchen auch makroökonomisch relevant. Der Big-Mac-Index, ein nicht ganz ernst gemeinter Vergleich des britischen Wirtschaftsmagazins "The Economist", illustriert seit 1986 jedes Jahr internationale Kaufkraftunterschiede.

Komplizierte Beziehungen von Wechselkursen zueinander werden so leichter verständlich: Kostet die Sesamschrippe mit Einlage in den USA 5,06 Dollar, ist sie in der Türkei schon für umgerechnet 2,75 Dollar zu haben. Der Big-Mac-Preis ist also viel billiger, als es der Wechselkurs rechtfertigt. Im konkreten Fall ist die Türkische Lira gegenüber dem US-Dollar um 45,7 Prozent unterbewertet.

Der Index illustriert, wie teuer der Dollar gegenüber der heimischen Währung ist. Weil der Dollar als Maßstab für die Weltwirtschaft gilt, wird er bei der Analyse jeweils als Vergleich herangezogen. Andere Währungen sind noch mehr unter Druck, laut "Economist"-Burger-Analyse ist etwa der Mexikanische Peso im Dollarvergleich zu 55,9 Prozent unterbewertet. Noch gibt es keine Mauer zwischen Mexiko und dem nördlichen Nachbarn, doch die Aussichten auf einen Handelskrieg wirken sich offenbar schon aus.

Ein Big Mac in den USA? Für deutsche Touristen ein teures Vergnügen

Basis für den Big-Mac-Index ist die Theorie der Kaufkraftparität. Der Außenwert einer Währung, der in der Regel auf den Finanzmärkten ermittelt wird, entspricht nicht zwangsläufig ihrem Binnenwert - also dem, was man in dem jeweiligen Land tatsächlich damit kaufen kann. Nur wenn Außen- und Binnenwert übereinstimmen, ist aber die sogenannte Kaufkraftparität erreicht.

Auch den Euro trifft es laut Burgerindex, er ist im Dollarvergleich mit 19,7 Prozent unterbewertet. Der Euro ist also gegenüber dem Dollar zu günstig. Dazu passt auch der Befund, dass die europäische Währung auf dem niedrigsten Stand seit 2003 liegt und sich die Wechselkurse zuletzt so stark annäherten, dass der Wechselkurs beinahe bei 1:1 lag. Was für den europäischen Export vorteilhaft ist: Wäre der Big Mac nicht eine verderbliche Ware, würden Amerikaner ihn fortan in Deutschland kaufen, weil er dort billiger ist. Die höhere Nachfrage würde den Eurokurs nach oben treiben, bis Parität erreicht ist.

Der geringe Eurowert schmerzt beispielsweise jene Touristen aus der EU, die bei einem USA-Aufenthalt Essen kaufen, etwa einen Big Mac bei McDonalds: Der ist für sie verdammt teuer. Die Briten trifft es nach dem Brexit-Votum noch härter. Laut Big-Mac-Berechnungen ist das Pfund zu 26,3 Prozent unterbewertet.

Neben dem Big-Mac-Index gibt es inzwischen auch den Spotify-Pricing-Index. Entwickelt hat ihn der Blogger Matias Singers. Er vergleicht dabei die Preise für ein Premium-Abo des Musikdienstes. Mit Anschaffungspreisen für Smartphones sind solche Vergleiche ebenfalls schon angestellt worden.

Eine Schwäche, das räumt auch der "Economist" ein, hat der Big-Mac-Index: Das Ranking berücksichtigt nicht die Kosten für das Personal. Die dürften in Peking oder Guadalajara deutlich niedriger sein als im US-amerikanischen Tampa. So gibt es auch eine ausgefeiltere Version des Vergleichs, welche diese Lohnunterschiede berücksichtigt. Während sich andere Währungsbewertungen so relativieren, bleibt beim Euro eine deutliche Unterbewertung bestehen. Die Gewinner: amerikanische Touristen. Sie bekommen in Berlin, Paris oder Amsterdam mehr Big Macs für ihr Geld, als zu Hause.

Zur persönlichen Kaufkraft seines Erfinders trug der Big Mac übrigens nicht bei. "Alles, was ich bekomme habe, war eine Plakette", ätzte sein Erfinder Michael Delligatti einst in einem Zeitungsinterview. Er starb im November 2016 im Alter von 98 Jahren.