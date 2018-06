Als der Finanzinvestor Cevian 2011 beim Mannheimer Bilfinger-Konzern einstieg, hoffte die "Heuschrecke" noch auf eine attraktive Kapitalanlage. Nach spätestens sieben Jahren wollte der Vermögensverwalter für US-Pensionskassen, Stiftungen und arabische Staatsfonds wieder aussteigen, natürlich mit Gewinn.

Daraus wurde nichts.

Der Börsenkurs dümpelt bei gut 40 Euro, gekauft hatte Cevian für fast 70 Euro. Und es könnte noch schlimmer kommen: Seit der SPIEGEL am Freitag enthüllte, dass der von Korruption geplagte und vom US-Justizministerium überwachte Konzern offenbar bis in die jüngere Vergangenheit hinein anrüchige Auslands- und Geschäftskontakte pflegte, um an lukrative Aufträge zu kommen, dürfte der Börsenkurs weiter unter Druck geraten.

Denn es drohen Strafverfahren und Bußen in den USA. Es ist ein Desaster für die Cevian-Manager. Sie verhoben sich schon mit ihrem Engagement bei Thyssenkrupp. Nun droht auch noch bei Bilfinger ein Debakel. Verantwortlich ist dafür vor allem ein Mann: Eckhard Cordes, 67.

Seine Prominenz in Wirtschaftskreisen steht in auffälligem Kontrast zu seinen Leistungen. Beim Daimler-Konzern fädelte der spätere Vorstand einst die "Fusion im Himmel" mit dem US-Konzern Chrysler ein. Sie endete bekanntlich unter Höllenqualen. Auch sein späteres Intermezzo als Metro-Chef verlief nur kurz und eher glücklos.

Ende 2012 stieg Cordes zum Partner bei der schwedisch-schweizerischen Gesellschaft Cevian auf, zwei Jahre später übernahm er in dieser Funktion den Vorsitz des Aufsichtsrats bei Bilfinger. Eigentlich sollte er dort für bessere Zahlen und ein schlagkräftiges Management sorgen. Doch der erste Versuch, eine neue Führungsspitze zu installieren, schlug fehl.

Nun soll es der ehemalige Linde-Manager Tom Blades richten. Er sieht die Zukunft des Unternehmens ausgerechnet dort, wo er selbst die meisten Erfahrungen aufweist, allerdings auch die größten Bakschisch-Gefahren lauern: im Nahen Osten. Cordes hätte sein Veto einlegen können, er tat es nicht. Stattdessen stürzte er den ehemaligen Baukonzern in eine Zerreißprobe, als er im Auftrag des neuen Großaktionärs gegen heftigen Widerstand der Arbeitnehmerbank den Hochbau und die einträgliche Gebäudedienstleistungssparte versilberte und das Unternehmen damit praktisch halbierte.

DPA Eckhard Cordes

Zu allem Überfluss sieht es nun auch noch so aus, als hätten er und seine Mitkontrolleure bei der Korruptionsüberwachung im Konzern nicht genau genug hingeschaut oder nachgefragt. Ein Firmensprecher weist den Verdacht zurück und versichert, es werde alles getan, um mögliche Verstöße schnell zu erkennen und Fehlverhalten konsequent zu ahnden. Zumindest für den Oman scheint das nicht gegolten zu haben. Da wurde ein straffällig gewordener Mitarbeiter noch monatelang weiterbeschäftigt, obwohl er längst der Bestechung überführt war und im Knast saß.

Man habe davon nichts gewusst, heißt es im Konzern. Das wirkt wenig vertrauenserweckend. Es wird wohl noch etwas dauern, bis Cordes und Kollegen bei Bilfinger endlich Kasse machen können.