"Märchenhochzeit" im Bioladen Rapunzel kauft Zwergenwiese

Es passiert nicht oft, dass sich bei Unternehmensfusionen alle Beteiligten in blumigen Wortspielen verlieren. Beim jüngsten Zusammenschluss in der Naturkostbranche aber war das kaum zu vermeiden. Der Allgäuer Bio-Hersteller Rapunzel wird Ende Februar die Schleswiger Firma Zwergenwiese übernehmen, deren Gründerin Susanne Schöning sich aus dem aktiven Geschäftsleben zurückziehen will. Der Kaufpreis ist nicht bekannt.

Zwergenwiese soll als eigenständiges Unternehmen und eigenständige Marke erhalten bleiben, wie eine Rapunzel-Sprecherin sagte. "Das ist keine Übernahme, sondern eine Weiterführung." In ihrer Mitteilung sprechen beide Biofirmen von einer "Märchenhochzeit". Der Unternehmensslogan von Rapunzel lautet: "Wir machen Bio aus Liebe".

Beide Marken sind bei den Kunden von Biomärkten bundesweit bekannt. Rapunzel stellt unter anderem Müsli und Bio-Süßigkeiten her und ist mit 360 Mitarbeitern und 200 Millionen Euro Jahresumsatz wesentlich größer als Zwergenwiese. Die norddeutsche Firma verkauft im Wesentlichen Marmelade, beschäftigt 110 Menschen und setzt im Jahr etwa 25 Millionen Euro um. Jetzt hat der Bio-Riese den Öko-Zwerg geschluckt. Beide Firmen wollen an ihren jetzigen Standorten bleiben.

Zwergenwiese-Gründerin Schöning gehört wie Rapunzel-Chef Joseph Wilhelm zu den Bio-Pionieren in Deutschland. Die Unternehmerin wollte ihre Firma nach eigenen Angaben unbedingt an eine andere Naturkostfirma verkaufen und nicht an einen branchenfremden Investor.