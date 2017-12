Kryptowährung Größter Bitcoin-Broker will Wetten auf fallende Kurse anbieten

Wetten gegen den Bitcoin-Hype sollen schon in den kommenden Tagen erleichtert werden. Der größte Händler im gerade neu gestarteten Geschäft mit Bitcoin-Futures, Interaktive Brokers, will seinen Kunden erlauben, Wetten auf sinkende Bitcoin-Kurse einzugehen. Das sagte der Chef des Handelshauses, Thomas Peterffy, der "Financial Times" - und revidierte damit eine frühere Aussage, wonach er nur Wetten auf steigende Kurse abwickeln wollte.

Seit Anfang der Woche ist an der Optionsbörse in Chicago (CBOE) der Handel mit sogenannten Bitcoin-Futures möglich. Ab der kommenden Woche will eine weitere Börse, die CME, nachziehen. Für die Cyberwährung ist das der Schritt in die traditionelle Finanzwelt.

Mit den Futures können Investoren erstmals in großem Stil mit Terminkontrakten auf die Kursentwicklung des Bitcoin wetten. Der Käufer eines solchen Futures verpflichtet sich dabei, zu einem bestimmten Termin in der Zukunft (zum Beispiel in einem Monat) Bitcoins zu einem schon heute festgelegten Preis zu kaufen. Steigt der Kurs bis dahin über diesen vereinbarten Preis, hat der Käufer ein gutes Geschäft gemacht, fällt er darunter, verliert er Geld.

Solche Terminkontrakte sind ohnehin oft riskant - beim Bitcoin sind sie noch spekulativer. Denn der Kurs der Digitalwährung ist riesigen Schwankungen ausgesetzt. Seit Anfang des Jahres ist er um 1700 Prozent gestiegen. Es gibt aber auch Tage, an denen der Kurs mal eben um 25 Prozent fällt. Gerade Privatanleger sollten deshalb extrem vorsichtig sein.

Ist der Markt aus dem Gleichgewicht?

Händler wie die Firma Interactive Brokers wickeln den Handel im Auftrag von Kunden an den Börsen ab. Unternehmschef Peterffy gilt eigentlich als Bitcoin-Kritiker und hält die Digitalwährung für ein "systemisches Risiko", das eines Tages Banken und Broker ins Wanken bringen könne. Trotzdem bietet seine Firma die Bitcoin-Wetten an - anders als andere Broker wollte sie allerdings zunächst nur solche auf steigende Kurse zulassen.

Dass Peterffy seine Meinung nun geändert hat, liegt nach seiner Aussage vor allem an den Ungleichgewichten im Markt. Denn die Kurse für Bitcoin-Futures lagen in den ersten Handelstagen deutlich über den eigentlichen Bitcoin-Preisen - teilweise waren sie um bis zu zehn Prozent teurer.

Solch hohe Aufschläge sind ungewöhnlich - und gegen nach Einschätzung von Experten auch darauf zurück, dass die Broker es ihren Kunden schwer machen, gegen den Bitcoin zu wetten. "Wir erkennen, dass wir die Möglichkeit eröffnen müssen, auf fallende Kurse zu setzen", sagte Peterffy der "Financial Times". Allerdings will er dabei hohe Sicherheiten von den Investoren verlangen. Denn wer mit Futures auf fallende Kurse wettet, kann schnell gigantische Verluste einfahren, wenn die Preise weiter so steigen wie bisher.