Kryptowährung Bitcoin fällt unter 6000 Dollar

Die umstrittene Kryptowährung Bitcoin hat an einem Tag erneut deutlich mehr als zehn Prozent an Wert verloren und ist nun weniger als 6000 Dollar wert. Auf der großen Handelsplattform Bitstamp fiel der Kurs der ältesten und bekanntesten Digitalwährung zeitweise bis auf 5920 Dollar, das waren 13 Prozent weniger als am Tag zuvor.

Der Wert des Bitcoin ist damit seit seinem Höchststand von Mitte Dezember um mehr als zwei Drittel gesunken. Damals kostete die Digitalwährung fast 20.000 Dollar. Der Präsident der Europäischen Zentralbank(EZB), Mario Draghi, warnte am Montag: Digitalwährungen sollten als sehr riskante Wertanlagen betrachtet werden", sagte er vor dem EU-Parlament in Straßburg. Die Bankenaufsicht der EZB untersuche die Risiken der Digitalwährungen. Die Banken der Eurozone hielten jedoch keine relevanten Bestände an Bitcoin.