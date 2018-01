Absturz der Digitalwährung Bitcoin fällt unter 10.000-Dollar-Marke

Schwarze Woche für die Bitcoin-Community: Nachdem die Kryptowährung bereits am Dienstag bis zu 25 Prozent an Wert verloren hatte, setzt sich der Absturz fort. Am Mittwoch verlor der Kurs noch einmal mehr als 15 Prozent und durchschlug die Marke von 10.000 Dollar. Der Wert lag zuletzt bei knapp 9700 Dollar. Zum Vergleich: Vor einem Monat hatte der Kurs noch bei etwa 20.000 Dollar gelegen.

Auch viele andere Kryptowährungen verloren deutlich an Wert, darunter die zunehmend beliebten Bitcoin-Alternativen Ether und Ripple. Der Absturz dürfte vor allem Anleger schwer treffen, die erst in den vergangenen Monaten - unter dem Eindruck stetig steigender Kurse - in Bitcoin investiert hatten. Ihnen drohen Milliardenverluste. So hat sich die Marktkapitalisierung des Bitcoins innerhalb von vier Wochen von etwa 320 Milliarden auf zuletzt etwa 170 Milliarden Dollar fast halbiert.

Ein Grund für den Kurseinbruch sind Befürchtungen, dass der noch weitgehend unkontrollierte Handel mit Kryptowährungen reguliert werden könnte. Zuletzt waren derartige Regierungsvorhaben etwa in der Bitcoin-Hochburg Südkorea bekannt geworden. China hat bereits Schritte gegen Digitalwährungen ergriffen und erwägt offenbar, das Vorgehen weiter zu verschärfen. Spekuliert wird über ein Verbot von Onlinediensten und Smartphone-Apps, über die auf ausländische Handelsplattformen zugegriffen werden kann.

Hinzu kommen Befürchtungen, dass andere Länder es den Asiaten gleich tun könnten. Am Dienstag hatte Bundesbankvorstand Joachim Wuermeling die Regulierungsschritte als eine Frage der Zeit bezeichnet.

Anfang 2017 war ein Bitcoin noch für 1000 Dollar zu haben. Bis Mitte Dezember erreichte die Währung dann nach rasantem Wachstum Werte von bis zu 20.000 Dollar. Angesichts der rasanten Kursanstiege sehen Vertreter der Finanzwelt den Handel mit Kryptowährungen skeptisch.