Reich mit Ende 20 Was die Berliner Bitcoin-Pioniere als Nächstes vorhaben

Robert Küfner, glatt rasiertes Gesicht, schwarzes Polo-Shirt, goldener Siegel-Ring mit eingraviertem Bitcoin-Logo, blickt auf sein Smartphone, um die Kurse zu checken. Der Anblick ist für ihn kaum auszuhalten: Alle Kursstände auf seinem iPhone-Display leuchten rot auf, die Kurven brechen von Minute zu Minute immer stärker ein - Millionen von Euro lösen sich in Luft auf.

Um 16.45 Uhr an diesem grauen Januar-Mittwoch, fällt die digitale Währung Bitcoin auf der weltgrößten Plattform Bitstamp auf nur noch 9402 Dollar - seit seinem Rekordniveau vor wenigen Wochen hat sich der Kurs damit mehr als halbiert. Auch viele andere Kryptowährungen wie Ethereum, Ripple und Dash brechen in sich zusammen.

Küfner, der vor seinem Computer in seinem Büro in Berlin-Mitte sitzt, bläst die Wangen auf und sagt: "Große Gewalten sind da am Werk - vielleicht aus China - und drücken die Kurse nach unten. Aber das wird auch wieder vorübergehen - ich bleibe voll investiert."

Der 29-jährige Küfner ist der Star der deutschen Krypto-Szene. Er setzte vor vielen Jahren auf verschiedene Kryptowährungen, als diese noch wenige Cent wert waren, und profitierte dann, als die Kurse explodierten. Heute reist Küfner nach Russland, Südkorea und Malta, um sich auf Szenetreffs über Krypto-Projekte auszutauschen. Kürzlich habe er in Japan eine Autogrammstunde gegeben. "Das fühlt sich alles total surreal an", sagt Küfner.

