Blohm + Voss und Lürssen Luxusschiffe retten deutsche Werften

Bei dieser Übernahme wird nicht nur die maritime Wirtschaft Norddeutschlands wach: Die Bremer Lürssen-Werft kauft die Hamburger Traditionswerft Blohm+Voss und wächst dadurch auf einen Schlag um beinahe 1000 Mitarbeiter zu einem Schiffbaubetrieb mit knapp 3000 Leuten und Standorten in allen norddeutschen Küstenländern.

Der Deal, über dessen Volumen sich die Beteiligten nicht äußern wollten, rückt die deutsche Werftenindustrie in den Fokus, die vor Jahren noch tief in der Krise steckte. Davon hat sie sich inzwischen längst erholt.

Inzwischen haben sich die deutschen Werften auf neue Stärken besonnen: Anstelle von standardisierten Handelsschiffen, die kaum Know-how erfordern, konzentrieren sie sich auf Spezialanfertigungen wie Jachten, Fähren, Marine- oder Ölförderschiffe. Dort haben die Betriebe dank deutscher Ingenieurskunst und hoher Qualität gegenüber vielen Wettbewerbern einen Vorsprung.

Beispiel Lürssen-Werft: Die Bremer genießen bei Superreichen weltweit einen Ruf als führender Fabrikant exklusiver Riesen-Jachten. Nach einem Ranking des Fachmagazins "Boote Exclusiv" wurden 76 der 200 längsten Luxusjachten weltweit in Deutschland gebaut, davon gut die Hälfte von Lürssen. Das Familienunternehmen von der Weser hat auch die längste Jacht der Welt gebaut, die 180 Meter lange "Azzam". Sie gehört angeblich einem Scheich.

Auch Blohm + Voss hofft, in dieser Nische bald wieder Aufträge für Neubauten verkünden zu können. Zwar liegt der letzte Bau einer Großjacht bei den Hamburgern schon einige Jahre zurück. Der russische Milliardär Roman Abramowitsch etwa ließ seine mehr als 160 Meter lange "Eclipse" 2009 in der Hansestadt bauen. Mit einem neuartigen Design für eine 128-Meter-Jacht, das von der inzwischen verstorbenen Stararchitektin Zaha Hadid entworfen wurde, will das traditionsreiche Unternehmen künftig jedoch wieder Kunden gewinnen.

Viel Freude bereitet den deutschen Werften seit einiger Zeit zudem das rasante Wachstum der Kreuzfahrtbranche. Das mobile Urlauben kommt rund um den Globus mehr und mehr in Mode, und die Reedereien bauen ihre Flotten aus.

Weil die Handelsschifffahrt zugleich in der Krise steckt und kaum noch neue Frachter ordert, machen Investments in Luxusliner laut britischem Fachinformationsdienst Clarksons gegenwärtig etwa die Hälfte aller weltweiten Investitionen in Schiffsneubauten aus.

Damit nimmt das Wachstum der Flotte Fahrt auf: Etwa 300 Kreuzfahrtschiffe fahren momentan auf den Weltmeeren. Gemessen am Stand der Bestellungen kommen in nächster Zeit Jahr für Jahr rund zehn Neubauten hinzu. Laut Clarksons hat die Zahl der Betten auf Kreuzfahrtschiffen in diesem Jahr erstmals die halbe Million überschritten.

Hoffen auf Asien

"Die deutschen Werften profitieren seit Jahren erheblich vom Kreuzfahrt-Boom", sagt Schifffahrtsexperte Helge Grammerstorf vom Beratungsunternehmen SeaConsult. "So wie es aussieht, wird dieser Trend in nächster Zeit anhalten."

Vor allem die Meyer Werft in Papenburg ist bekannt für den Bau moderner Kreuzfahrtliner, die regelmäßig in mühevoller Millimeterarbeit die Ems entlang aufs offene Meer manövriert werden müssen. Die Niedersachsen sind inzwischen sogar schon bis nach Finnland expandiert, wo unter dem Label Meyer Turku Oy besonders große Vergnügungsdampfer gebaut werden.

Zudem stecken die Meyer-Gruppe sowie der malaysische Genting-Konzern Millionen in den Schiffbau Mecklenburg-Vorpommerns. Für mehr als 185 Millionen Euro wollen beide Unternehmen in den kommenden Jahren die Werften in Rostock und Wismar aufrüsten, berichtet etwa die "Ostsee-Zeitung". Genting, so heißt es, will dort "große Hochsee-Kreuzliner" sowie mittlere Kreuzfahrtschiffe für den asiatischen Markt zusammenschweißen.

Beim Stichwort Asien ist allerdings ein kritischer Punkt erreicht: Vor allem auf dem Passagierwachstum in Fernost basieren die Expansionspläne der Kreuzfahrtreedereien - und damit auch die Aussichten auf weitere lukrative Aufträge für Deutschlands Werften.

Derzeit wächst der Markt nirgends so stark wie in Asien. Zahlen des Branchenverbandes CLIA zufolge stieg die Zahl der Passagiere dort im vergangenen Jahr um 24 Prozent auf erstmals knapp mehr als zwei Millionen. Etwa eine Million dieser Kreuzfahrtfreunde kommen allein aus China. Und das soll erst der Anfang sein.

Immer mehr Reedereien setzen vor dem Hintergrund ihre Luxusliner in asiatischen Gewässern ein. Die Krux ist jedoch: Bleibt das erwartete Wachstum in China aus, so könnten plötzlich viele der gegenwärtig gut beschäftigten Schiffe ein Auslastungsproblem bekommen. Oder wie es Branchenexperte Arnulf Hader formuliert, der seit Jahren für das Bremer Institut für Seeverkehrswirtschaft und Logistik (ISL) den Markt beobachtet: "Wenn die Quellmärkte hinter ihren Erwartungen zurückbleiben, drohen der Kreuzfahrtbranche Überkapazitäten." Dass das auch Ungemach für die deutsche Werftindustrie bedeuten würde, liegt auf der Hand.

Schwerpunkt Kreuzfahrt

Davon ist der Markt allerdings noch weit entfernt. Auch Blohm + Voss in Hamburg lebt momentan noch gut vom Boom der Kreuzfahrerei. Kaum eine Woche verstrich zuletzt, in der Touristen beim Blick von den Landungsbrücken in St. Pauli über die Elbe nicht vis-a-vis im Dock der Werft eines der großen Kreuzfahrtschiffe hätten sehen können.

Regelmäßig kommt beispielsweise die "Queen Mary 2" nach Hamburg. Dann geht es nicht nur um einen neuen Anstrich oder die Auswechslung von ein paar Verschleißteilen. In diesem Frühjahr war das Schiff gleich für mehr als drei Wochen bei Blohm + Voss zu Gast. Mehr als 3000 Arbeiter waren zeitweise im Einsatz, um 15 neue Außenkabinen zu bauen und andere umzugestalten. Zudem wurde der Hotel-, Unterhaltungs- und Gastronomiebereich modernisiert.

Die Rechnung an die Reederei soll sich anschließend auf rund 50 Millionen Euro belaufen haben. Auch das war vermutlich ein Grund, der die Lürssen-Werft zum Kauf von Blohm + Voss bewegt hat.