Rückrufe und neuer Abgasstandard BMW warnt vor Gewinneinbruch - Aktie gibt stark nach

Die aufwendige Umstellung auf das neue Abgas-Prüfverfahren WLTP und teure Rückrufe machen BMW zu schaffen. Der Konzern hat deshalb seine Prognosen für das laufende Jahr senken müssen.

Die operative Umsatzrendite im Kerngeschäft Autobau dürfte in diesem Jahr unter das eigentliche Ziel von acht bis zehn Prozent rutschen, teilte der Dax-Konzern am Dienstag in München mit. Es wäre das erste Mal seit dem Finanzkrisenjahr 2009, dass BMW die Marke von acht Prozent nicht erreicht. Vor Steuern und Zinsen erwartet das Management in der Sparte nun eine operative Marge von 7 Prozent.

Vor der Einführung des neuen Prüfstandards für Abgas- und Verbrauchswerte (WLTP) zum 1. September hatte die Konkurrenz in der EU hohe Rabatte auf Autos mit dem alten Prüfstandard gewährt. Das macht BMW zu schaffen. Der Umsatz mit Autos dürfte im Gesamtjahr leicht unter dem Vorjahr (angepasster Wert 85,7 Milliarden Euro) liegen. Bisher hatten die Münchner mit einer leichten Steigerung gerechnet.

BMW ist mit seiner Gewinnwarnung nicht allein im Markt. Rivale Daimler hatte bereits im Juni seine Ziele senken müssen. Auch Zulieferer wie Conti bekommen derzeit Gegenwind zu spüren. Am Aktienmarkt kam die BMW-Aktie unter Druck und verlor zeitweise rund 5 Prozent. Auch die Titel von Daimler und Volkswagen wurden in Mitleidenschaft gezogen.

Bisher wurde ein Ergebnis wie im Vorjahr angestrebt

Vorleistungen für neue Technik und Modelle kosten gegenüber dem Vorjahr voraussichtlich etwa eine Milliarde Euro zusätzlich. Auch der starke Euro und andere ungünstige Wechselkurse drücken auf die Ergebnisse und belasten mit einem mittleren bis hohen dreistelligen Millionen-Euro-Betrag.

Als weitere Gründe nannte das Unternehmen gestiegene Rückrufe und Kulanzmaßnahmen, zudem belasteten die andauernden internationalen Handelskonflikte. Vor allem zwischen den USA und China war ein Handelsstreit entflammt, höhere Zölle auf nach China importierte Autos aus US-Produktion dämpfen den Absatz im wichtigsten Einzelmarkt der Welt. In Südkorea und Europa muss BMW Hunderttausende Autos wegen möglicher Brandgefahr zurückrufen.