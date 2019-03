Gewinnrückgang erwartet BMW kündigt Einsparungen in Milliardenhöhe an

BMW weitet sein Sparprogramm aus: Von 2019 bis 2022 will der Autobauer zusammengenommen zwölf Milliarden Euro einsparen.

Ein Großteil davon solle durch "schnellere Prozesse" und "schlankere Strukturen" eingespart werden, teilte BMW mit. Die Mitarbeiterzahl soll - im Gegensatz zu den Plänen von Volkswagen - jedoch nicht sinken.

BMW kämpft wie die gesamte Autobranche mit zahlreichen Problemen: die Dieselaffäre, die Umstellung auf den neuen Abgastest WLTP, ein gestiegener Wettbewerbsdruck und Investitionen in die Elektromobilität drücken die Gewinne. Bei BMW ist der Gewinn im vergangenen Jahr um 16,9 Prozent auf 7,2 Milliarden Euro eingebrochen. Der Umsatz ging dagegen nur leicht um 0,8 Prozent auf 97,5 Milliarden Euro zurück.

Um genügend Geld für künftige Herausforderungen zu verdienen, planen die Konzerne einen Umbau.

Durch digitale Simulationen will BMW etwa die Dauer des Entwicklungsprozesses für neue Fahrzeuge um ein Drittel verkürzen.

Der Vertrieb der Konzernmarken BMW, Mini und Rolls-Royce soll zusammengelegt werden.

Ab 2021 sollen bis zur Hälfte der derzeitigen Antriebsvarianten wegfallen.

Im Einkauf soll noch mehr gespart werden.

BMW will altersbedingte Abgänge nicht nachbesetzen

Darüber hinaus hatte BMW bereits eine stärkere Kooperation mit Konkurrent Daimler bei Mobilitätsdiensten wie Carsharing und der Entwicklung selbstfahrender Autos angekündigt.

Bei den Mitarbeitern will BMW altersbedingte Abgänge nicht mehr nachbesetzen. Dafür soll die Belegschaft in den Bereichen Digitalisierung, autonomes Fahren und Elektroautos weiter aufgebaut werden. Unterm Strich peilt der Konzern für 2019 eine "Mitarbeiterzahl auf Vorjahresniveau" an. 2018 stieg die Belegschaft um 3,7 Prozent auf rund 135.000 Mitarbeiter.

Es wird erwartet, dass die Maßnahmen dieses Jahr in den Zahlen noch wenig Wirkung zeigen werden. Das Konzernergebnis vor Steuern soll Konzernkreisen zufolge "mindestens zehn Prozent" unter dem Vorjahr liegen. 2018 fiel das Ergebnis vor Steuern bereits um 8,1 Prozent auf 9,8 Milliarden Euro.

Allerdings geht der Autobauer nach wie vor von einem geordneten Brexit aus. Sollte Großbritannien ohne Abkommen aus der EU ausscheiden, könnte dies das Ergebnis des Konzerns mit seinen beiden britischen Töchtern Mini und Rolls-Royce noch stärker belasten.

VW will Stellenabbau über Altersteilzeit lösen

Mit dem Verzicht auf das Nachbesetzen von altersbedingten Abgängen wählt BMW die gleichen Instrumente wie Volkswagen. Der Autobauer hat angekündigt, dass so zwischen 5000 und 7000 Stellen in der Verwaltung der Kernmarke VW Pkw wegfallen sollen.

Bei Volkswagen wird deshalb bereits über die Modalitäten des Sparprogramms gestritten: VW-Betriebsratschef Bernd Osterloh forderte bei eines Betriebsversammlung zehn Jahre Beschäftigungssicherung bis Ende 2028 für die Kernmarke VW Pkw. Gelten solle dies für alle deutschen VW-Standorte. Bislang sind betriebsbedingte Kündigungen bis Ende 2025 ausgeschlossen, für die Werke Emden und Hannover gilt die Beschäftigungssicherung bis Ende 2028.

Volkswagen will mit dem Sparprogramm den Gewinn um 5,9 Milliarden Euro jährlich steigern. Mit moderner IT ließen sich viele Routinearbeiten und Prozesse automatisieren, sagte VW-Konzernchef Herbert Diess vor rund 20.000 Beschäftigten. "Klar ist: dadurch werden auch in der Verwaltung Arbeitsplätze wegfallen." Dies solle etwa über Altersteilzeit sozialverträglich gelöst werden.

Diess sagte weiter, wegen der strengen EU-Vorgaben zum CO2-Ausstoß müsse der Anteil der Elektroautos bei Volkswagen bis 2030 bei rund 40 Prozent liegen. Allerdings: "Ein E-Auto wird mit etwa 30 Prozent weniger Arbeit hergestellt als ein Verbrenner. Es wird schwer, das nur mit Fluktuation und Altersteilzeit zu bewältigen."