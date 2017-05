Ärger über Lieferant Bosch BMW muss Produktion stark drosseln

Der Autohersteller BMW ist von massiven Lieferschwierigkeiten durch den Bosch-Konzern betroffen und muss deshalb seine Produktion an mehreren Standorten einschränken. "Bosch ist zurzeit nicht in der Lage, uns mit einer ausreichenden Zahl von Lenkgetrieben für die BMW 1er-, 2er-, 3er- und 4er-Reihe zu beliefern. An der Situation wird sich diese Woche wahrscheinlich nichts ändern", sagte BMW-Einkaufsvorstand Markus Duesmann am Montag.

In München, Leipzig und in Tiexi im chinesischen Shenyang sei die Produktion deshalb stark eingeschränkt. In Rosslyn in Südafrika seien eigentlich für den Herbst geplante Wartungsarbeiten vorgezogen worden. "Wir gehen davon aus, dass Bosch als der verantwortliche Lieferant für den uns entstandenen Schaden einstehen wird", sagte Duesmann. Der Zulieferer arbeite mit Hochdruck daran, die Versorgung mit den Teilen wieder in Gang zu bringen.

Wegen des Engpasses seien bislang mehrere tausend Fahrzeuge nicht wie geplant gebaut worden. Ein Großteil davon lasse sich jedoch nachholen, sagte ein BMW-Sprecher. Das Unternehmen hoffe noch, dass Kunden nicht länger auf bestellte Autos warten müssen.

Schon am vergangenen Dienstag und Mittwoch war es bei BMW in München zu einem eingeschränkten Betrieb gekommen, mehrere Schichten fielen aus. Wie unklar die Lage ist, illustriert eine Äußerung eines Sprechers für das Werk Leipzig: "Wir fahren da auf Sicht. Ich kann nur von Tag zu Tag sprechen", so der Sprecher.

Für den Bosch-Konzern kommen die Lieferprobleme zu einem höchst ungünstigen Zeitpunkt. Der Konzern gerät derzeit wegen der Dieselaffäre stark unter Druck. So wird das Unternehmen in kürzlich eingereichten Sammelklage des Anwalts Steve Berman als Beschuldigter aufgeführt. In Deutschland hat die Staatsanwaltschaft Stuttgart im Zuge der Ermittlungen gegen Daimler ein Verfahren gegen Bosch-Mitarbeiter eingeleitet: wegen Verdachts auf Beihilfe zum Betrug. Zuvor hatte die Behörde bereits im Fall Volkswagen gegen Bosch-Manager ermittelt.