Trumps angedrohte Importzölle BMW warnt vor Jobverlusten in den USA

BMW hat vor möglichen Kürzungen von Investitionen und dem Verlust von Arbeitsplätzen in den USA gewarnt, sollte die amerikanische Regierung Importzölle auf ausländische Autos erheben. Zölle würden weder das Wachstum noch die Wettbewerbsfähigkeit der USA stärken, schrieb der Konzern in einem Brief an Handelsminister Wilbur Ross.

Jegliche US-Zölle würden voraussichtlich zu weiteren Vergeltungsmaßnahmen durch die Europäische Union und China führen. Zudem würden höhere Zölle auf in die USA importierte Bauteile die Produktionsstandorte außerhalb der USA wettbewerbsfähiger machen. BMW hat ein Werk in South Carolina, das Unternehmensangaben zufolge das weltweit größte ist und mehr als 70 Prozent der Produkte in andere Märkte exportiert.

Auch GM warnt die US-Regierung

US-Autohersteller General Motors hat ebenfalls vor den Folgen von Importzöllen gewarnt. Sie könnten letztlich zu einem "kleineren GM" führen, erklärte das Unternehmen am Freitag gegenüber dem Handelsministerium.

Die USA wollen noch im Juli die Prüfung abschließen, ob sie auf die Einfuhr von Autos aus Europa höhere Abgaben erheben sollen. Die Untersuchung werde in drei bis vier Wochen beendet sein, hatte US-Präsident Donald Trump am Freitag angekündigt.

Trump droht, auf europäische Autos einen 20-prozentigen Einfuhrzoll zu erheben, sollte die EU Handelsbarrieren nicht abbauen. Vor rund einem Monat hatte die US-Regierung eine Untersuchung angestoßen, ob die Autoimporte eine Bedrohung der nationalen Sicherheit darstellten. In diesem Fall könnten die USA Strafmaßnahmen verhängen.