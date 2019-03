Modell 737 Max 8 Boeing kündigt zügiges Software-Upgrade an

Nach dem Flugzeugabsturz einer Ethiopian Airlines Maschine in Äthiopien will Flugzeugbauer Boeing die Modernisierung einer möglicherweise fehlerhaften Software an Bord des betroffenen Flugzeugtyps in den kommenden Wochen abschließen.

Der Zeitplan dafür habe sich nicht geändert, teilte der US-Flugzeugbauer mit. Boeing überarbeitet seit dem Absturz einer Maschine in Indonesien im Oktober die Software für Piloten-Anzeigen und andere Systeme.

Das Steuerungssystem MCAS war in den Verdacht geraten, für den Absturz der Boeing 737 Max am vergangenen Sonntag mit 157 Toten verantwortlich zu sein. Auch der ähnlich verlaufene Absturz einer Maschine gleichen Typs der Gesellschaft Lion Air im Oktober in Indonesien könnte durch einen Fehler in diesem System ausgelöst worden sein; darauf deuten bisherige Untersuchungsergebnisse hin.

Untersuchung der Blackbox in Frankreich

Mitarbeiter der französischen Luftsicherheitsbehörde (BEA) und Experten aus Äthiopien begannen in Frankreich mit der Auswertung der Flugschreiber, wie Ethiopian Airlines erklärte. Wie lange die BEA für die Analyse brauchen wird, hängt davon ab, wie stark die Flugschreiber beim Absturz beschädigt wurden. Die sogenannten Blackboxes zeichnen den Sprechfunk im Cockpit und alle Flugdaten auf, weswegen sie für die Klärung der Unglücksursache wohl entscheidend sein werden. Der Chef von Ethiopian Airlines kündigte an, die Untersuchung könne noch einige Tage dauern, aber es gäbe eindeutig Ähnlichkeiten zwischen diesem Absturz und dem in Indonesien.

Seit dem jüngsten Unglück in Äthiopien sind weltweit Flugverbote für die Boeing-Maschinen des Typs 737 MAX erlassen worden, zuletzt auch in den USA. Der US-Flugzeugbauer teilte mit, vorerst das betroffene Modell vorerst nicht mehr auszuliefern.

Für Boeing ist der Absturz ein schwerer Imageschaden, der den Konzern teuer zu stehen kommen könnte. 78 Prozent der Bestellungen in den Auftragsbüchern betreffen die Max-Familie. Rund hundert Airlines haben bereits mehr als 5000 Maschinen geordert.

Weitere Produktion trotz Rückzug von Aufträgen

Mehrere Fluggesellschaften kündigten bereits einen Rückzug ihrer Bestellungen an: Die russische Fluggesellschaft Aeroflot kündigte an, die 20 Bestellungen zu streichen, wenn das Sicherheitsrisiko nicht beseitigt wird. Flyadeal aus Saudi-Arabien will mit seiner Entscheidung auf die Untersuchungsergebnisse der Blackbox warten. Die deutsch-türkische Fluggesellschaft SunExpress hält dagegen an ihren 32 Bestellungen des 737-Max-Modells fest.

Air Canada setzt dagegen das Flugverbot für die Boeing-Maschinen zu: Die Airline strich ihre Gewinnziele für das laufende Jahr. Das Unternehmen teilte mit, es arbeite weiter an einem Notfallplan, um mit der Situation umzugehen. Air Canada hat mehr als 20 Maschinen des Typs in ihrer Flotte. Jeder Tag, an dem die Flugzeuge nicht eingesetzt werden können, verursacht bei den Airlines Kosten, unter anderem weil sie Ersatzflugzeuge einsetzen und Piloten und Flugbegleiter umdisponieren müssen. Dadurch drohen Boeing Vertragsstrafen und Entschädigungsforderungen von Airlines, die ihre neuen Boeings plötzlich nicht mehr fliegen dürfen.

Der Luftfahrtkonzern will jedoch unverändert an der Produktion des Unglücksfliegers festhalten. Dadurch könnten sich vor den Toren des Unternehmens bald nagelneue Flugzeuge aus der Reihe 737 Max stauen. Der Flugzeugbauer produziert Analysten zufolge etwa 50 der Flieger im Monat, doch wegen des Flugverbots der US-Luftfahrtbehörde FAA kann Boeing die Maschinen nicht mehr ausliefern.