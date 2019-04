Boeing hat nach zwei Abstürzen innerhalb weniger Monate mitgeteilt, die Produktion der 737-Max-Reihe herunterzufahren. Die monatliche Fertigungsrate werde ab Mitte April um zehn auf 42 Maschinen gedrosselt, teilte das Unternehmen mit.

Zuvor hatte der Konzern geplant, die Produktion der bestverkauften Modellserie bis zum Sommer deutlich zu erhöhen. Nach Unglücken mit zwei baugleichen Maschinen in Indonesien und Äthiopien hat der Boeing dieses Vorhaben geändert. Konzernchef Dennis Muilenburg bezeichnete die Produktionskürzung allerdings als vorübergehende Maßnahme.

Wegen der noch nicht abschließend geklärten Unfallursachen und Problemen mit einer Steuerungssoftware waren weltweit Startverbote gegen den Typ 737 Max 8 erlassen worden.

In der Nacht auf Freitag hatte das Unternehmen Probleme mit einer weiteren Software eingeräumt. Diese seien bei der Überarbeitung des umstrittenen Steuerungsprogramms MCAS festgestellt worden, stünden aber nicht in direktem Zusammenhang damit. Die Aktien von Boeing an der US-Börse gaben nach den neuen Meldungen um ein Prozent nach.

Ehtiopian Airlines denkt über Stornierung nach

Zudem erwägt die von dem zweiten Absturz betroffene Ethiopian Airlines eine Stornierung von 25 zusätzlichen 737-Max-Maschinen. Grund sei das schlechte Image, das die Modellreihe nun habe, sagte der CEO der Airline, Tewolde GebreMariam, dem Magazin "Bloomberg". GebreMariam sprach einem "Stigma". "Wir hatten einen tragischen Unfall vor zwei Wochen und unsere Kunden haben diesen immer noch in ihrem Kopf. Es wird schwer, diese Kunden zu überzeugen."

Boeing habe bisher fünf der 30 bestellten Maschinen an Ethiopian Airlines ausgeliefert, inklusive der verunglückten. Die weiteren 25 Maschinen werde das Unternehmen zurzeit nicht annehmen - oder vielleicht auch nie, sagte GebreMariam.

Die Airline warte auf die Behebung der Probleme - und auf eine Zertifizierung durch die FAA, der Bundesluftfahrtbehörde der USA, und andere Regulierungsbehörden.