Nach Absturz in Äthiopien Trump ordnet Flugverbot für Boeing 737 Max an

Nach zahlreichen anderen Ländern haben auch die USA ein Flugverbot für Boeing-Maschinen vom Typ 737 Max 8 und Max 9 erteilt. US-Präsident Donald Trump erteilte eine entsprechende Anweisung an alle Fluggesellschaften. Die Order gelte ab sofort. Eine ausführliche Mitteilung der US-Luftfahrtbehörde FAA werde in Kürze folgen, kündigte er an.

Am Wochenende war eine 737 Max 8 in Äthiopien aus bisher ungeklärten Gründen abgestürzt. Dabei starben 157 Menschen. Einige Monate zuvor war auch in Indonesien eine 737 Max 8 abgestürzt. Dabei kamen 189 Menschen ums Leben. Die Boeing-Aktien verloren nach der Entscheidung an der Wall Street weitere knapp zwei Prozent.

Die US-Luftfahrtbehörde FAA hatte in den vergangenen Tagen noch kein Flugverbot für Maschinen dieses Typs erlassen. Die FAA war deswegen zunehmend unter Druck geraten. Sie hatte am Dienstagabend zunächst mitgeteilt, sie sehe weiterhin keinen Anlass für ein Startverbot. Bislang hätten die Überprüfungen keine Grundlage für ein Startverbot ergeben. Auch hätten Luftfahrtbehörden anderer Länder der FAA keine Daten zur Verfügung gestellt, die Maßnahmen erforderlich machten.

Zuvor hatten mit Kanada und der Ukraine weitere Länder ein Start- und Überflugverbot für Maschinen der 737-Max-Reihe des Herstellers Boeing erlassen. Sie folgten damit nach dem Flugzeugabsturz in Äthiopien den EU-Staaten, Australien und weiten Teilen Asiens, wo die Luftfahrtbehörden entsprechende Flugverbote verhängt hatten.

Zahlreiche Länder sperren den Luftraum

Seit Dienstagabend ist der Luftraum für die Maschine in zahlreichen Ländern gesperrt, darunter die 32 Mitgliedsländer der Europäischen Flugsicherheitsbehörde EASA, zu denen auch Deutschland gehört. Auch die Türkei, Ägypten, die Vereinigten Arabischen Emirate und Kuwait, Australien, Neuseeland, Vietnam, Singapur und Malaysia verbannten die Boeing 737 Max aus dem Luftraum, in Afrika tat dies Äquatorialguinea. Namibia verbot Starts und Landungen auf seinen Flughäfen, lässt den Überflug aber weiter zu.

In den für Boeing wichtigen Märkten China und Indonesien dürfen heimische Airlines die 737 Max 8 schon seit Montag nicht mehr einsetzen. Rund ein dutzend chinesische Fluggesellschaften besitzen 76 Maschinen aus der 737-Max-Familie. Auch Oman, Südkorea, die Mongolei und Kasachstan verboten Flüge mit der Boeing. Indien verbot zwei seiner Fluggesellschaften den Einsatz der Maschine.

Darüber hinaus setzen zahlreiche Fluggesellschaften die Maschine vorerst nicht ein - allen voran Ethiopian Airlines. Auch Tuifly, flyDubai, LOT aus Polen, Icelandair, Turkish Airlines, die südafrikanische Comair, die Cayman Airways, die brasilianische Gol Airlines, Aerolineas Argentinas und Aeroméxico lassen die 737 Max 8 vorerst nicht mehr starten. Der Billigflieger Norwegian Air Shuttle lässt seine 18 Flugzeuge des Typs ebenfalls bis auf weiteres am Boden und kündigte als erste Airline Schadenersatzforderungen an.