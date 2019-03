Rückversicherer Boeing-Absturz kostet Munich Re bis zu 120 Millionen Euro

Nach dem Absturz einer Boeing 737 Max 8 in Äthiopien kommen auf den weltgrößten Rückversicherer Munich Re Kosten in Höhe von 100 bis 120 Millionen Euro zu, sagte Vorstandsmitglied Torsten Jeworrek bei der Vorlage der Jahresbilanz.

Die Summe setze sich aus drei Faktoren zusammen: Die Kosten für die Passagierhaftpflicht, für das zerstörte Flugzeug bei Ethiopian Air sowie bei Boeing für die Kosten des in vielen Ländern verhängten Startverbots für den Flugzeugtyp. Mit der genannten Summe von 100 bis 120 Millionen hat der Münchner Konzern laut Jeworrek bereits das obere Limit der vertraglich festgelegten Zahlungen in diesem Fall erreicht.

Vor zwei Wochen war eine Boeing 737 Max 8 in Äthiopien aus bislang ungeklärten Gründen abgestürzt, 157 Menschen kamen ums Leben. Es war bereits das zweite Unglück mit dem noch relativ neuen Flugzeugtyp: Im Oktober starben in einer Maschine von Lion Air in Indonesien 189 Menschen, die Piloten sollen bis zuletzt versucht haben, den Absturz zu verhindern.

Munich Re zahlte bereits bei erstem Boeing-Absturz

Eine Auswertung der Flugschreiber deutet auf Parallelen zwischen den Unglücken hin, im Fokus steht eine Steuerungssoftware mit der Bezeichnung MCAS. Nach dem Absturz in Äthiopien ermittelt die US-Regierung inzwischen gegen die eigene Flugaufsicht, ihr werden Fehler bei der Sicherheitszertifizierung der Reihe vorgeworfen.

Der Absturz der Boeing 737 Max in Indonesien kostete Munich Re einen niedrigen zweistelligen Millionenbetrag, der aber bereits 2018 komplett verbucht wurde.

Die Katastrophe bei Boeing soll jedoch keine Auswirkungen auf die Jahresprognosen von Munich Re haben: Das Unternehmen rechnet für 2019 mit einem Anstieg des Gewinns um 200 Millionen auf rund 2,5 Milliarden Euro, sagte Vorstandschef Joachim Wenning. Dazu soll maßgeblich die Erstversicherungstochter Ergo beitragen, die nach jahrelanger Krise und einem harten Sanierungsprogramm wieder Gewinne erwirtschaftet.