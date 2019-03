Flugzeugabsturz USA prüfen Sicherheitszertifizierung für Boeing 737 Max

Die US-Regierung will nach dem Boeing-Unglück in Äthiopien untersuchen lassen, ob die Sicherheit der 737-Max-Flugzeuge im Jahr 2017 korrekt zertifiziert wurde. Der Generalinspekteur des Transportministeriums solle objektiv und im Detail die Fakten prüfen, wie es zu der Zertifizierung durch die Flugaufsichtsbehörde Federal Aviation Association (FAA) gekommen ist, wies Transportministerin Elaine Chao an.

Am 10. März war eine Boeing 737 Max 8 der Ethiopian Airlines kurz nach dem Start in Addis Abeba abgestürzt, 157 Menschen an Bord starben, darunter fünf Deutsche. Erst im Oktober war eine Maschine gleichen Typs der Fluggesellschaft Lion Air in Indonesien abgestürzt, 189 Menschen kamen zu Tode.

Eine Auswertung der Flugschreiber der in Äthiopien abgestürzten Maschine ergab inzwischen Ähnlichkeiten zum Absturz der Lion-Air-Maschine. In der öffentlichen Kritik steht vor allem eine Steuerungssoftware mit der Bezeichnung MCAS. Wie die "Seattle Times" berichtete, soll es zu Verstößen in der Entwicklung des Flugzeugs gekommen sein, die der FAA nicht bekannt waren. Die Vorwürfe legen sogar nahe, dass das US-Unternehmen Boeing der FAA wichtige Informationen vorenthalten haben könnte.

Nach dem Crash erließen Luftfahrtbehörden rund um die Welt bis zur Klärung der Unglücksursache Flugverbote für die Boeing 737-Max-Reihe. Die seit 2017 ausgelieferten Flugzeuge müssen seither am Boden bleiben. Allerdings hatte die US-Luftfahrtbehörde FAA im Gegensatz zu vielen anderen Ländern zunächst kein Flugverbot für Maschinen dieses Typs erlassen. Die FAA war deswegen zunehmend unter Druck geraten.

Airlines wollen Max-Bestellungen prüfen

Schließlich orderte US-Präsident Donald Trump ein entsprechendes Startverbot an. In der Zwischenzeit hatte auch Boeing selbst ein vorübergehendes Flugverbot für die 737-Max-Reihe empfohlen. Dies gelte für die "gesamte weltweite Flotte" von 371 Flugzeugen. "Boeing hat weiterhin volles Vertrauen in die Sicherheit des 737 Max", teilte der Konzern mit. Es handele sich um eine Vorsichtsmaßnahme.

Im Video: Wie Boeing sich selbst kontrolliert

Video DPA

Für Boeing sind die Zweifel an dem Kassenschlager - der US-Konzern hat noch fast 5000 offene Bestellungen für die Flugzeugreihe - ein ernsthaftes Problem. Der Aktienkurs fiel vergangene Woche drastisch. Der Billigflieger Norwegian Air kündigte als erste Airline Schadensersatzforderungen an. Mehrere asiatische Airlines wollen ihre offenen Max-Bestellungen überprüfen.