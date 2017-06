Subventionsstreit Welthandelsorganisation rügt US-Beihilfen für Boeing

Im Subventionsstreit zwischen den weltgrößten Flugzeugherstellern Airbus und Boeing hat die Welthandelsorganisation (WTO) illegale Beihilfen der Vereinigten Staaten für den Flugzeugbauer Boeing gerügt.

Die WTO gab in Genf einer Beschwerde der Europäische Union statt, die im Namen von Airbus die Beschwerden eingebracht hatte. In der Entscheidung hieß es, der Airbus-Rivale habe von 2013 bis 2015 von illegalen Steuererleichterungen profitiert. Damit habe die Regierung in Washington gegen ihre Zusage verstoßen, die Subventionen einzustellen. Dadurch soll Boeing in der Zeit 325 Millionen Dollar gespart haben.

Mehrere weitere Beschwerden von Airbus gegen den US-Konkurrenten Boeing wies die WTO allerdings zurück. Die EU habe nicht überzeugend nachweisen können, dass sich bestimmte US-Subventionen nachteilig auf das eigene Geschäft ausgewirkt hätten, hieß es. Dazu gehöre der Vorwurf, dass Beschaffungen durch das US-Verteidigungsministerium eine illegale Subvention seien.

Boeing und der europäische Flugzeugbauer Airbus streiten seit mehr als einem Jahrzehnt über die Verzerrung des Wettbewerbs durch Subventionen. Zuletzt hatte die WTO im November 2016 ein Urteil zu den US-Subventionen für die Boeing 777X gesprochen. Die WTO fand es unzulässig, dass die reduzierte Unternehmensteuer für die künftige Fertigung des Langstreckenflugzeugs faktisch daran gekoppelt sei, heimische statt importierte Güter zu verwenden.

Sowohl Boeing als auch Airbus bewerteten die WTO-Entscheidung als Erfolg. Airbus-Chef Thomas Enders sprach von einem "großartigen Sieg für fairen Handel". Es sei kein Platz für wettbewerbsfeindliche Praktiken. Boeing wiederum sprach von einer "weiteren überwältigenden Niederlage" für die Gegenseite. Die WTO habe die EU-Anschuldigungen in überwiegenden Teilen abgewiesen.