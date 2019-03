Urteil der WTO Boeing erhielt weiter illegale Subventionen

Die Welthandelsorganisation WTO hat in dem langjährigen Streit über Subventionen in der Luftfahrtindustrie zugunsten der EU geurteilt: Die US-Regierung habe nicht alle schon 2011 und 2012 als illegal eingestuften Begünstigungen für den US-Flugzeugbauer wie verlangt zurückgenommen, urteilte das WTO-Berufungsgremium an diesem Donnerstag.

Nach der Feststellung 2018, dass die EU illegale Airbus-Subventionen nicht eingestellt hat, stellen Experten der Welthandelsorganisation (WTO) damit nun auch bei den USA Vergehen wegen weiterhin gezahlter illegaler Förderungen fest. Es war in beiden Fällen die letzte Instanz.

Bei dem Streit geht um den Dreamliner, das Langstreckenflugzeug Boeing 787, einen Verkaufsschlager der Amerikaner, und andere Boeing-Modelle. Die EU hat eine illegale Förderung durch staatliche Stellen moniert, zum Beispiel Gelder der Weltraumbehörde Nasa für Forschung und Entwicklung, oder Steuervergünstigungen. Die WTO hat bereits 2011 festgestellt, dass allein zwischen 1989 und 2006 in der Tat illegale Subventionen im Umfang von 5,3 Milliarden Dollar an Boeing flossen. Sie monierte aber auch, dass nach 2012 weiter illegale Subventionen flossen - und erhielt jetzt Recht.

Parallel zur EU-Beschwerde wegen Boeing haben die USA 2004 Beschwerde gegen die EU wegen Airbus-Subventionen eingereicht. Auch in dem Fall stellten die Schlichter illegale Subventionen fest und bestätigten 2018, dass die EU nicht alle Subventionen abgebaut hatte. US-Firmen entgingen nach US-Angaben Geschäfte im Umfang von "Dutzenden Milliarden Dollar". Die USA haben Schadenersatz in Form von Strafzöllen beantragt - in Höhe von elf Milliarden Dollar jährlich, wie sie jetzt bekannt gaben.

Mit diesen Urteil ist das juristische Gezerre nach 15 Jahren zu Ende. Jetzt sind WTO-Schlichter gefragt. Im Fall Airbus ist das Verfahren bereits im Gange. Die EU kann auch Vergeltung fordern, sobald die jüngste Entscheidung von den WTO-Mitgliedern formell angenommen ist.

In der WTO sind Länder, nicht Firmen vertreten. Die EU-Europäer treten geschlossen an. Entsprechend prozessieren die USA und die EU, nicht Boeing und Airbus.

Alle Seiten sprechen immer wieder davon, dass das Gezerre um Flugzeugbausubventionen am besten ein für alle Mal durch ein Abkommen zwischen der EU und den USA beigelegt werden kann. Wenn beide sich auf Regeln im Umgang mit ihren Flugzeugbauern einigen, könnte womöglich auf Vergeltungsmaßnahmen verzichtet werden.