Probleme mit Triebwerk Singapore Airlines lässt Boeings Dreamliner am Boden

Bei Boeings Langstreckenjet 787 Dreamliner sorgen die Triebwerke des britischen Herstellers Rolls-Royce weiterhin für Probleme. Die Fluggesellschaft Singapore Airlines teilte mit, sie lasse zwei Maschinen des Typs 787-10 wegen vorzeitiger Abnutzung der Triebwerksschaufeln vorerst am Boden. Das Unternehmen hatte in Absprache mit Rolls-Royce alle Maschinen der Reihe vorsichtshalber genauer untersucht. Die beiden jetzt außer Betrieb genommenen Jets sollen nun komplett neue Antriebe erhalten.

Die Rolls-Royce-Aktie verlor nach der Mitteilung deutlich an Wert. An der Londoner Börse sank der Kurs zeitweise um 2,7 Prozent. Der Ärger mit den vorzeitig alternden Triebwerksschaufeln bei mehr als 100 Exemplaren des Antriebs Trent 1000 hatte Rolls-Royce 2018 zusammen mit anderen Belastungen tief in die roten Zahlen gerissen.

Singapore Airlines teilte weiter mit, bis Mittwoch sollen die Untersuchungen auch bei allen Boeing-Maschinen vom Typ 787-9 beendet sein.