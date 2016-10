Bundesliga-Klub BVB-Aktie auf höchstem Stand seit 2002

Die Aktien des Bundesligisten Borussia Dortmund haben am Tag nach dem Sieg gegen Sporting Lissabon in der Champions League deutlich zugelegt. Am Vormittag lagen sie fast drei Prozent im Plus. Die Papiere des Fußballvereins kletterten damit auf den höchsten Stand seit Februar 2002.

Die Dortmunder schlugen die Portugiesen am Vorabend 2:1. "Das ist ein wichtiger Schritt in Richtung Achtelfinale und das treibt die Aktie", sagte ein Händler. Die Champions League ist für Vereine ein großes Geschäft, mit dem sich viel Geld verdienen lässt. Für das Erreichen des Achtelfinales winken dem BVB hohe Einnahmen.

"Sportlich läuft es derzeit weitgehend rund bei Borussia Dortmund. Aber auch auf der finanziellen Seite überzeugt der Verein mit sehr soliden Zahlen", hieß es jüngst in einer Analyse von GSC Research.

Der BVB-Kurs setzt damit seinen Aufwärtstrend der vergangenen Jahre fort. In den vergangenen fünf Jahren verteuerte sich die Aktie um fast 150 Prozent.

Im Geschäftsjahr 2015 hatte der Verein einen Rekordumsatz von 376 Millionen Euro erzielt. Das waren rund 100 Millionen Euro mehr als im Jahr zuvor. Der Gewinn erreichte mit fast 30 Millionen Euro das zweitbeste Ergebnis in der Historie des börsennotierten Klubs. Ein großer Teil des Gewinns basierte auf den Verkäufen von Mats Hummels und Ilkay Gündogan.