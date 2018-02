Nach Wall-Street-Beben Dax begrenzt Verlust - Dow Jones leicht im Plus

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben angesichts der Turbulenzen am US-Aktienmarkt kalte Füße bekommen - doch der freie Fall der Kurse ist ausgeblieben. Der Dax schloss mit einem Minus von 2,32 Prozent bei 12.392 Punkten. Zum Handelsstart war das Börsenbarometer noch 3,6 Prozent abgestürzt. Seit seinem Rekordhoch vor zwei Wochen hat der Dax nun schon fast neun Prozent eingebüßt.

Der Index der mittelgroßen Werte MDax verlor rund 1,9 Prozent. Der Technologiewerte-Index TecDax fiel um 2,9 Prozent.

Zuvor hatte in den USA Dow Jones am späten Montagabendden mit knapp 1600 Zählern bisher größten Tagesverlust verzeichnet. Die genauen Gründe für den Absturz sind noch unklar, eine wichtige Rolle dürfte aber die Sorge vor einer möglicherweise bevorstehenden Zinswende spielen.

Insgesamt bleiben Anleger denn auch nervös. Die Wall Street schwankte am Dienstag stark. Der US-Leitindex Dow Jones fiel zum Handelsstart am Dienstag um ein Prozent, drehte später allerdings leicht ins Plus.