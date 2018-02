Kursrutsch an der Börse Dax sackt ab - Angst vor steigenden Zinsen

Die Ausverkauf an der deutschen Börse setzt sich fort. Der Dax gab zu Handelsbeginn mehr als ein Prozent nach und fiel auf den niedrigsten Stand seit Ende September. Der Leitindex baute damit seine in der vergangenen Woche angehäuften Verluste weiter aus.

"Gleich drei Belastungsfaktoren setzen dem Dax im Augenblick gehörig zu: Die steigenden Renditen am US-Rentenmarkt, die jüngste Euro-Stärke sowie die Korrektur an der Wall Street", sagte Marktanalyst Christian Henke vom Broker IG.

Die seit Tagen anhaltende Verkaufswelle an den New Yorker Börsen hatte sich am Freitag verschärft, nachdem der US-Arbeitsmarktbericht zeigte, dass die Löhne so stark gestiegen sind wie seit fast neun Jahren nicht mehr. Börsianer rechnen nun mit mindestens drei Zinserhöhungen in den USA in diesem Jahr - und Zinserhöhungen sind Gift für die Aktienmärkte.

Auch bei der Deutschen Bank vergrößerten sich die Verluste. Die Titel verloren gut ein Prozent, nachdem sie bereits vergangene Woche wegen enttäuschender Geschäftszahlen um 6,2 Prozent nach unten gerauscht waren. Zahlreiche Analysten senkten ihre Kursziele für die Aktien.

In der vergangenen Woche war der deutsche Leitindex wegen der Sorgen um anziehende Zinsen um etwas mehr als vier Prozent gefallen. Das erst anderthalb Wochen alte Rekordhoch von 13.596 Punkten ist damit wieder in weite Ferne gerückt. "Die attraktiveren Renditen am US-Anleihemarkt veranlassen Händler, Aktienpositionen aufzulösen und Anleihen zu kaufen", sagte der Analyst David Madden vom Broker CMC Markets.