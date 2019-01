Börse Dax steigt um 2,6 Prozent

Der Dax setzt seine Erholung von vergangener Woche fort: Der Leitindex ist auf den höchsten Schlusskurs seit eineinhalb Monaten gestiegen. Er legte um 2,6 Prozent zu und schloss damit im Plus mit 11.205 Punkten.

Bereits kurz nach Handelsbeginn überschritt der Dax die Hürde von 11.000 Punkten. Auf Wochensicht bedeutet das für das deutsche Börsenbarometer einen Gewinn von drei Prozent. Bereits in der vergangenen Woche hatte die Verlängerung der Handelsgespräche zwischen den USA und China dem Dax einen Aufschwung beschert.

Anleger hoffen nun weiter auf ein Ende des Handelsstreits: Wie das "Wall Street Journal" am Donnerstagabend berichtet hatte, drängen Vertreter der Regierung von US-Präsident Donald Trump auf eine Senkung der Zölle auf chinesische Waren, um die Finanzmärkte zu beruhigen. Das US-Finanzministerium hatte dies zwar zügig dementiert. Anlegern reiche das Gerücht jedoch derzeit aus, um Aktien zu kaufen, sagte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners.

Die Papiere des im SDax für kleine Unternehmen gehandelten Kochboxen-Versenders HelloFresh legten an der Börse mit 21,5 Prozent am stärksten zu. Angetrieben von diesen Kursgewinnen legten auch die im MDax für mittlere Unternehmen gehandelten Papiere der Beteiligungsgesellschaft Rocket Internet um 3,6 Prozent zu. Der Start-up-Entwickler hatte HelloFresh im November 2017 an die Börse gebracht und hält noch einen Anteil von knapp unter 30 Prozent an dem Unternehmen.

Von der Hoffnung auf eine Lösung des Handelsstreits profitierten auch Auto- und Chemiewerte: Continental gewann 4,5 Prozent; BMW, Daimler und Volkswagen zogen ebenfalls kräftig an. BASF-Aktien legten um etwas mehr als 4 Prozent zu.

