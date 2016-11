Folgen der US-Wahl Diese Aktien profitieren von Trumps Sieg

Im Wahlkampf hat Donald Trump kaum eine Gelegenheit ausgelassen, seine Rivalin Hillary Clinton in die Nähe der Finanzindustrie zu rücken. Er empörte sich über die millionenschweren Honorare, die Clinton für Auftritte bei Goldman Sachs und der Deutschen Bank erhalten hatte, behauptete, Clintons Werbespots seien von ihren "Freunden an der Wall Street" bezahlt worden. Trumps Botschaft: Clinton ist zu den Banken nett, ich: ein Bankenschreck.

Einen Tag nach der Wahl des "Bankenschrecks" schießt der Aktienkurs des US-Bankenriesen JP Morgan um 4,5 Prozent nach oben. Goldman Sachs: knapp sechs Prozent. Die Deutsche Bank: rund fünf Prozent. Warum?

Obwohl Trump sich während des Wahlkampfs als Bankenbändiger gebärdete, dürfte ausgerechnet seine Position zur Finanzmarktregulierung der Auslöser der Kurssprünge sein. Der künftige Präsident hat nämlich angekündigt, das Dodd-Frank-Gesetz, eine Reaktion auf die Wirtschafts- und Finanzkrise, zu kippen. Die Banker erhoffen sich von Trump laxere Vorschriften.

REUTERS Goldman-Sachs-Logo an der Wall Street

Die Finanzindustrie ist längst nicht die einzige Branche, die freudig auf Trumps Wahlsieg reagiert. Mit Donald Trump hat die Old Economy gewonnen - Kohleförderer, Pharmakonzerne, Rüstungsunternehmen, sie alle erhoffen sich gute Geschäfte unter dem neuen Präsidenten. Auch die Aktienkurse vieler deutscher Unternehmen sind nach Trumps Sieg deutlich gestiegen. Ein Überblick über die Profiteure der Wahl.

Pharmaindustrie

Hillary Clinton hat sich mehrfach über zu hohe Medikamentenpreise empört. Ihre Äußerungen sorgten sogar für Kursverluste des Nasdaq-Biotechnologie-Indexes; die Pharma-Branche fürchtete, Clinton könne geringere Arzneimittelpreise diktieren. Dazu wird es nun nicht kommen.

AP/dpa Viagra-Pillen von Pfizer

Seit Bekanntwerden des Wahlergebnisses ist die Aktie des US-Pharmariesen Pfizer bis zur Börsenöffnung am Donnerstag um mehr als elf Prozent gestiegen, die Titel von deutschen Firmen wie Merck und Bayer kletterten ebenfalls. Die Kurssprünge dürften dabei weniger die Begeisterung der Branche für Trump ausdrücken als vielmehr ihre Erleichterung darüber, dass irgendjemand der nächste Präsident wird, Hauptsache nicht Hillary Clinton.

Bauunternehmen

"Wir werden unsere Innenstädte in Ordnung bringen und unsere Straße, Brücken, Tunnel, Flughäfen, Schulen und Krankenhäuser reparieren", sagte Donald Trump in seiner Siegesrede nach der Wahl. Viele Anleger hoffen, dass Trump seine Ankündigung in die Tat umsetzt, und kaufen Aktien von Bauunternehmen und ihren Zulieferern.

AP Caterpillar-Bagger

So stieg die Aktie des weltgrößten Baumaschinenherstellers Caterpillar am Tag nach der Wahl um acht Prozent. Der Branchenindex für Bauunternehmen kletterte auf den höchsten Stand seit Ende 2007; auch die Aktien von deutschen Unternehmen wie HeidelbergCement legten deutlich zu.

Kohle-, Gas- und Ölfirmen

Von knapp 8 auf mehr als 15 Euro stieg zwischenzeitlich der Kurs der Aktie von Peabody Energy. Das größte private Kohleabbauunternehmen dürfte profitieren, sollte Trump seine Pläne umsetzen, die USA unabhängig von Energieimporten zu machen.

REUTERS Kohlemine von Peabody in Wyoming

Trump hat zudem angekündigt, die Ratifizierung des Klimaabkommens von Paris unter Barack Obama zurückzunehmen. Während die Titel US-amerikanischer Gasförderer stiegen, auch die jener Firmen, die das umstrittene Fracking einsetzen, um an tiefer gelegene Vorkommen zu gelangen, fielen die Aktienkurse von Solarzellenherstellern wie SunPower.

Rüstungsindustrie

Wenn stimmt, was Trump in seinen Wahlkampfreden gesagt hat, dann dürften unter dem künftigen Präsidenten die Militärausgaben steigen. Die Flotte der Marine wolle er vergrößern, die Jets der Air Force erneuern, so Trump. Zudem sollten die Verbündeten für die Präsenz von US-Truppen aufkommen.

DPA Jet der US-Streitkräfte im Persischen Golf

Am Tag nach der Wahl stieg die Aktie des US-Rüstungsherstellers Northrop Grumman um 5,4 Prozent, am Donnerstag legte sie weiter zu. Auch die Titel des Luftfahrtkonzerns Lockheed Martin und des Militärgeräteherstellers Raytheon profitierten. Zu den Gewinnern in Europa gehört der britische Konzern BAE Systems, der zum Beispiel Kriegsschiffe im Sortiment hat.

Finanz-, Pharma- und Rüstungsindustrie, Baubranche und klassische Energieerzeuger: Sie werden unter Trump florieren, erwarten die Anleger. Besonders beliebt ist seit dessen Wahlsieg auch die Aktie eines anderen Unternehmens, der Corrections Corporation of America. Sie stieg am Tag nach Trumps Wahl um fast 50 Prozent. Das Unternehmen ist einer der größten Betreiber privater Gefängnisse.