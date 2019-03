DSW-Auswertung Das sind die größten deutschen Kapitalvernichter

Die Deutsche Bank hat 2018 Berechnungen der Aktionärsvereinigung DSW zufolge so viel Kapital verbrannt wie kaum ein anderes börsennotiertes Unternehmen in Deutschland: Papiere des Dax-Konzerns verloren rund 56 Prozent an Wert. Damit liegt die Deutsche Bank auf Platz zehn der DSW-Liste der "50 größten Kapitalvernichter".

Die Aktionärsvereinigung hält nichts von einer "politisch offenbar gewollten Fusion" von Deutscher Bank und Commerzbank. "Die beiden Banken haben aus meiner Sicht viel zu viele überlappende Geschäftsfelder, als dass ein Zusammenschluss Sinn machen würde", sagte der Vize-Präsident der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW), Klaus Nieding, in Frankfurt bei der Vorstellung der Liste.

Angeführt wird die Negativliste vom Pharmaunternehmen Mologen mit einem Kursminus von gut 85 Prozent binnen eines Jahres. Es folgen der angeschlagene Möbelkonzern Steinhoff und der Modehersteller Gerry Weber, der im Januar Insolvenzantrag stellen musste.

DSW erwartet Dividendenrekord

Bei etlichen Gesellschaften auf der Liste gibt es zumindest eine Gewinnausschüttung. Für das abgelaufene Jahr rechnet die DSW mit einem Dividendenrekord von mehr als 50 Milliarden Euro für die Aktionäre deutscher Aktiengesellschaften. "Allerdings dürfte damit das Ende der Rekordjagd erreicht sein", sagte Nieding.

Die Rangliste der Kapitalvernichter gewichtet die Wertentwicklung von Aktien nach einem, drei und fünf Jahren. Daher tauchen unter Umständen auch Unternehmen auf, die im vergangenen Jahr Kursgewinne verzeichneten, dafür allerdings in den Vorjahren stark an Wert verloren hatten.

Die größten Kapitalvernichter 2018 Platz 1: Mologen



Im Vorjahr noch auf Platz 29 der größten Kapitalvernichter hat das Pharmaunternehmen Mologen 2018 ganze 85 Prozent seines Börsenwerts verloren und führt damit die Negativliste an. Über drei Jahre lag der Verlust bei rund 93 Prozent, auf fünf Jahre gerechnet bei knapp 97 Prozent. Platz 2: Steinhoff International Holding



Der Möbelkonzern lag im Vorjahr noch auf Platz eins. Papiere des Unternehmens verloren rund 69 Prozent an Wert. Über drei Jahre lag der Verlust bei rund 98 Prozent, auf fünf Jahre gerechnet bei knapp 94 Prozent. Platz 3: Gerry Weber



Der Modehersteller Gerry Weber, der im Januar Insolvenzantrag gestellt hat, verlor im vergangenen Jahr 76 Prozent an Wert. Der Verlust über drei Jahre lag bei 81 Prozent, über fünf Jahre bei 92 Prozent Platz 4: Singulus



Im Vorjahr noch auf Platz drei hat der Maschinenhersteller Singulus sich auf Rang vier verbessert. Der Kursverlust betrug im vergangenen Jahr 39 Prozent, auf drei Jahre 79 und auf fünf Jahre 97 Prozent. Platz 5: Tom Tailor



Der Modehersteller musste ein Kursminus von gut 80 Prozent binnen eines Jahres hinnehmen. Der Verlust über drei Jahre lag bei 57 Prozent, über fünf Jahre bei 86 Prozent. Platz 6: Euromicron



Der Netzwerkhersteller verlor in einem Jahr 68 Prozent des Börsenwertes. Der Verlust über drei Jahre lag bei 65 Prozent, über fünf Jahre bei 82 Prozent. Platz 7: Bastei Lübbe



Der Buchverlag ist Neueinsteiger auf der Negativliste: Bastei Lübbe musste 2018 ein Kursminus von 58 Prozent hinnehmen. Auf ein Jahr gesehen verloren Anleger 78 Prozent, im Zeitraum von fünf Jahren 76 Prozent. Platz 8: ElringKlinger



Die Aktie des Autozulieferers hat vergangenes Jahr 62 Prozent an Wert verloren. Über drei Jahre waren es 68 Prozent, über fünf Jahre 74 Prozent. Platz 9: Ceconomy



Ein weiterer Neueinsteiger unter den Top-Ten der Kapitalvernichter ist der Elektronikhändler Ceconomy. Der Wertverlust betrug im vergangenen Jahr 75 Prozent, auf drei Jahre gesehen 64 Prozent und auf fünf Jahre 69 Prozent. Platz 10: Deutsche Bank



Papiere des Dax-Konzerns verloren rund 56 Prozent an Wert. Damit landete das Unternehmen in den Top Ten der Rangliste. Auf drei Jahre gesehen mussten Anleger einen Wertverlust von 65 Prozent verkraften, im Zeitraum von fünf Jahren verlor das Papier 75 Prozent.

Die DSW bezieht Dividendenzahlungen in die Berechnungen ein, um nicht ausschließlich den Aktienkurs zu bewerten. Diese sogenannte Performance-Liste bildet die tatsächlichen Verluste eines Anlegers realistischer ab, SPIEGEL ONLINE verwendet daher diese, auch wenn die Unterschiede zwischen Kurs- und Performance-Liste nur gering sind.