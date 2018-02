Wall Street Börsenkurse erholen sich nach Absturz

Die US-Börsen haben sich nach dem jüngsten Absturz wieder teilweise erholt. Am Dienstag schloss der Dow-Jones-Index der Standardwerte mit einem Plus von 2,3 Prozent auf 24.912 Punkten. Das waren 567 Punkte mehr als am Vortag.

Der breiter gefasste S&P-500 erhöhte sich um 1,7 Prozent auf 2694 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq rückte 2,1 Prozent auf 7114 Stellen vor.

Zuvor hatten sich bereits die Märkte in Europa etwas stabilisiert. Der Dax schloss zwar mit einem Minus von 2,3 Prozent bei 12.392 Punkten. Zum Handelsstart war das Börsenbarometer aber noch um 3,6 Prozent abgestürzt, im Tagesverlauf verbesserte sich dann die Lage.

