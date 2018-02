Nach Verlusten an der Wall Street Japanische Börse schließt mit minus zwei Prozent

Die Börsenwoche in den USA und Japan endet, wie sie begonnen hat: Mit nervösen Händlern und deutlichen Verlusten. Nach einem Ausverkauf am US-Aktienmarkt ging auch der japanische Leitindex Nikkei mit einem Minus aus dem Handel. Er verlor bis zum Handelsschluss 2,3 Prozent, zwischenzeitlich hatte er sogar bei Minus 3,5 Prozent gelegen. Auf Wochensicht beträgt das Minus beim Nikkei gut acht Prozent.

Noch heftiger traf es die chinesischen Börsen. Der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Werten vom Festland brach um fünf Prozent ein und hat damit auf Wochensicht fast elf Prozent verloren. Deutlich fielen auch die Verluste in der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong aus, wo der Leitindex Hang Seng um drei Prozent absackte.

Die US-Börsen hatten am Donnerstag erneut herbe Verluste hinnehmen müssen. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss mit einem Minus von 4,2 Prozent bei 23.858 Punkten. Der deutsche Leitindex Dax ging am Donnerstag mit minus 2,6 Prozent aus dem Handel. Das war der größte Tagesverlust seit eineinhalb Jahren.

Als wichtigster Grund für die Kursrückgänge gilt die Sorge vor steigenden Zinsen. Damit würden Anleihen im Vergleich zu Aktien begünstigt, was auf die Stimmung an der Börse drückt. Dass die Zinsen steigen könnten, liegt an der guten Lage der US-Wirtschaft. So haben die Löhne in den USA deutlich zugelegt, was wiederum die derzeit niedrige Inflation nach oben treiben könnte. Das könnte den neuen US-Notenbankchef Jerome Powell dazu veranlassen, den Leitzins stärker anzuheben als bislang von der Federal Reserve geplant, um den Preisanstieg unter Kontrolle zu halten.

Ein weiterer Faktor für die Turbulenzen an den Börsen: Ein Großteil der Finanzmärkte wird inzwischen durch Computerprogramme gesteuert. Werden bestimmte Kursmarken nach unten durchbrochen, werden automatisch und blitzschnell weitere Papiere abgestoßen. Das verstärkt den Kurssturz.

Welche Erklärungen es noch für die gegenwärtigen Turbulenzen an der Börse gibt und welche Strategie Kleinanleger verfolgen können, lesen Sie hier.