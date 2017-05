Chaos im Weißen Haus Investoren stoßen US-Aktien ab

Die politischen Verwerfungen in den USA haben nun auch Auswirkungen auf die Börse. Die Kurse an der Wall Street rutschten am Mittwochabend deutlich ins Minus. Auch der Dollar kam gegenüber anderen Währungen unter Druck.

Der wichtige Aktienindex Dow Jones fiel bis Handelsschluss um rund 1,8 Prozent auf 20.606 Punkte. Es war der größte prozentuale Tagesverlust seit September vergangenen Jahres.

Herb sind auch die Verluste beim marktbreiten Index S&P 500: Er büßte ebenfalls rund 1,8 Prozent ein und schloss bei 2357 Punkten, nachdem er am Dienstag noch ein Rekordhoch erreicht hatte. Bereits zum Handelsbeginn lag der S&P 0,7 Prozent im Minus - der schwächste Tagesstart seit März 2009. Für den Technologiewerte-Index Nasdaq ging es 2,5 Prozent auf 5580 Punkte nach unten.

Besonders stark sackten die Kurse von Banken ab. So büßten die Titel von JPMorgan fast vier Prozent und die von Goldman Sachs mehr als fünf Prozent ein.

"Washington, wir haben ein Problem," erklärte Analyst Mike van Dulken vom Broker Accendo Markets. Auch andere Beobachter führten die Marktbewegung auf die politische Situation in den USA zurück.

Am Dienstag hatte ein Bericht über die Weitergabe geheimdienstlicher Informationen durch Donald Trump an den russischen Außenminister für Verunsicherung gesorgt. Am Mittwoch gab es nun Aufregung wegen einer möglichen Beeinflussung von FBI-Ermittlungen durch den US-Präsidenten. Medienberichten zufolge soll Trump den damaligen FBI-Chef James Comey gebeten haben, die Ermittlungen gegen Ex-US-Sicherheitsberater Michael Flynn wegen dessen Russland-Kontakten einzustellen.

Trump kommt mit den neuen Vorwürfen immer stärker in Bedrängnis. Anleger sorgen sich daher, ob er seine Wirtschaftsagenda überhaupt noch in die Tat umsetzen kann. Dazu gehören massive Steuersenkungen und ein Infrastrukturprogramm. Sollte Trump scheitern, könnte die Börsenrally der vergangenen Monate schnell vorbei sein, heißt es bei Marktteilnehmern.

Seit der Wahl von Trump im November haben die wichtigsten US-Indizes eine Rekordjagd hinter sich. Vor wenigen Wochen erst hatte der Dow Jones eine historische Bestmarke bei 21.169 Punkten erreicht.