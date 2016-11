Börse nach der US-Wahl Warum Trumps Sieg Anleger jubeln lässt

Die Angst vor Donald Trump war groß an den Finanzmärkten. Nichts anderes als ein Crash war erwartet worden, falls der als unberechenbar geltende Unternehmer gewinnen sollte. Experten sprachen vor der Wahl von einem möglichen "Trump-Schock" und rechneten mit einem "Brexit hoch 5". Die Frage war nur, wie stark die Kurse an den Weltbörsen einbrechen würden.

Doch nichts dergleichen geschah. Zwar sackte der Dax am Mittwoch auf den tiefsten Kurs seit drei Monaten, drehte dann aber sogar ins Plus. Auch einen Tag nach der Wahl ist die Stimmung an den Börsen gut: Der Dow-Jones-Index kletterte gar auf ein neues Rekordhoch.

Experten begründen die ausgebliebene Panik an den Märkten vor allem mit Trumps Auftritt kurz nach seiner Wahl in New York. "In der Rede haben wir einen Unterschied zwischen dem Kandidaten Trump und dem Präsidenten Trump gesehen", sagte Private-Equity-Unternehmer Thomas Barrack, der zu den Beratern Trumps zählt, "er war reflektiert, ruhig, versöhnlich und berechenbar." Investoren zeigten sich beruhigt, weil sie hofften, dass der neue US-Präsident seine im Wahlkampf verkündeten Pläne letztlich abmildert.

"Es wird alles halb so heiß gegessen, wie es gekocht wird", fasste Vermögensverwalter Georg Graf von Wallwitz seine Eindrücke von Trumps Rede zusammen.

Nicht nur die Panik blieb aus, Investoren griffen bei US-amerikanischen Aktien sogar beherzt zu. Die Aktien von Banken, Stahlunternehmen und Pharmafirmen stiegen zum Beispiel stark. Ist Trump also gar nicht so schlecht für die Wirtschaft wie gedacht?

Trump kündigte in seiner Rede an, in Infrastruktur zu investieren. Marode Straßen und Gebäude könnten in den USA saniert werden. Zudem kündigte er geringere Steuern für Unternehmensgewinne an.

Und mit diesen Vorhaben meint er es offenbar ernst. Wirtschaftsberater von Trump bestätigten der "Financial Times", dass ein staatlich finanziertes Konjunkturprogramm geplant sei, um die Wirtschaft anzukurbeln. Bereits im Mai sprach Trump in einem Interview mit dem Fernsehsender CNN über diese Pläne: Auf die Frage, wie er denn gedenke mit den Schulden der USA umzugehen, antwortete er: "You print the money". Die Zentralbank soll das Geld also einfach drucken.

Diese klare Botschaft wird von den Märkten verstanden. Schon ist an den Börsen von einem möglichen "Trump-Boom" die Rede. "Solch eine Investitionspolitik dürfte sich unmittelbar stimulierend auf die US-Firmen auswirken", sagt Ökonom Daniel Stelter. Kein Wunder also, dass der Dow Jones einen Tag nach der Wahl auf ein Rekordhoch stieg.

Trumps Plan: Durch höhere Staatsausgaben könnte die Inflation deutlich anziehen, und damit real die Schuldenlast des Staates entwerten. Die Folge wäre ein schwächerer Dollar, was die Nachfrage nach US-amerikanischen Produkten im Ausland zusätzlich anregt.

"Unabhängig davon, wie man grundsätzlich zu solcher Politik steht, dürfte Trumps Politik unmittelbar positive Effekte für die US-Wirtschaft haben", sagt Stelter. Und nichts anderes als diese kurzfristige Sicht haben die Finanzmärkte bewertet - deshalb steigen die Kurse.

Klar ist aber auch: Die Unsicherheit bleibt hoch. Niemand weiß derzeit, welche Maßnahmen Trump wirklich umsetzen wird. Nach einem kurzfristigen Wirtschaftsaufschwung - getrieben von Steuersenkungen - könnte die Konjunktur abkühlen. "Die positiven Aspekte könnten durch die negativen Folgen globaler Handelskriege und durch anhaltende geopolitische Unsicherheit überschattet werden", sagt Léon Cornelissen, Chefökonom des Vermögensverwalters Robeco.

Für Privatanleger bleibt aber der Rat, kurzfristig die Nerven zu behalten und abzuwarten, wie sich die Dinge tatsächlich entwickeln. "Cool bleiben ist meistens das Richtige an den Finanzmärkten", sagt Fondsmanager von Wallwitz. Anleger sollten auch mit Trump als US-Präsidenten nicht hektisch an ihrer langfristigen Anlagestrategie zweifeln. Denn ständig auf Schwankungen zu reagieren, bringt nichts und verursacht für den Anleger nur beträchtliche Handelskosten.

Zudem haben Anleger weltweit gar keine andere Wahl als in Aktien zu investieren, wenn sie langfristig Rendite einfahren wollen. Finanzexperten sprechen vom "Tina-Prinzip": There is no alternative. Zur Aktie gibt es keine Alternative. Daran hat auch Trumps Wahlsieg nichts geändert.

Ohnehin sollte man kurzfristigen Reaktionen der Finanzmärkte auf Wahlergebnisse nicht allzu viel Bedeutung beimessen. Das zeigt die Vergangenheit: Als Barack Obama 2008 und 2012 zum Präsidenten gewählt wurde, waren die Ausschläge an den Aktienmärkten negativ. Die US-Börsen rauschten damals um fünf beziehungsweise um zwei Prozent ins Minus - bevor sie dann die größte Rallye ihrer Geschichte starteten.

Zusammengefasst: Wenn Trump gewinnt, kommt es zu einem Crash an den Börsen, hieß es. Doch der große Schock blieb aus. Viele Börsen notieren sogar im Plus. Der Grund: Trump gab sich in seiner Rede versöhnlich. Zudem kündigte er ein staatlich finanziertes Konjunkturprogramm an. Das dürfte sich stimulierend auf US-Firmen auswirken. Unabhängig davon sollten Privatanleger die Nerven behalten und abwarten. Auch mit Trump als US-Präsidenten gibt es keinen Grund an der langfristigen Anlagestrategie zu zweifeln.