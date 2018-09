Neuling im Leitindex Wirecard führt Dax zum Debüt an

Der Online-Zahlungsabwickler Wirecard hat sich in seinen ersten Stunden im Dax an die Spitze des Leitindex gesetzt. Während der Dax insgesamt mit leichten Verlusten in die Woche startete, legten Wirecard-Papiere bis zum späten Vormittag um 1,2 Prozent zu.

Für das zuvor im TecDax gelistete Unternehmen hatte die Commerzbank den Dax verlassen müssen, zu dessen Gründungsmitgliedern sie gehörte. Commerzbank-Aktien büßten am Montag 0,9 Prozent ein. Sie sind ab sofort im MDax der mittelgroßen Werte zu finden.

Maßgeblich für die Zugehörigkeit zum Kreis der 30 Konzerne im Deutschen Aktienindex sind Börsenumsatz (Handelsvolumen) und Börsenwert (Marktkapitalisierung) der Unternehmen. Beim Börsenwert hatte Wirecard in den vergangenen Monaten nicht nur die Commerzbank weit hinter sich gelassen, sondern auch schon die Deutsche Bank überflügelt.

Die 1999 gegründete Firma aus dem Münchner Vorort Aschheim verdient ihr Geld mit Dienstleistungen rund um die Abwicklung von Zahlungen im Internet, aber auch auf anderen elektronischen Wegen.