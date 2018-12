Fondsmanager über 2019 "Der Zyklus geht dem Ende entgegen"

SPIEGEL: 2018 war ein außergewöhnlich schlechtes Börsenjahr, der Deutsche Aktienindex Dax hat rund 18 Prozent verloren. Warum?

Gebhardt: Die Weltwirtschaft wächst langsamer als erwartet, der Zyklus geht dem Ende entgegen, die Aussichten sind ungewiss. Dass sich die Anleger in so einer Situation zurückhalten, ist normal. Seit etwa zwei Monaten sehen wir einen regelrechten Käuferstreik, auch am Anleihemarkt, wo zunehmend die riskanten Papiere ausfallen.

SPIEGEL: Wird das 2019 anders?

Zur Person Das Lichtbild Studio Henning Gebhardt ist einer der renommiertesten Anlagestrategen Deutschlands. Seit Januar 2017 ist er Mitglied der erweiterten Geschäftsführung der Hamburger Privatbank Berenberg und leitet dort die Vermögensverwaltung. Zuvor war er mehr als 20 Jahre im Deutsche Bank-Konzern tätig, zuletzt leitete er das globale Aktiengeschäft der Deutsche-Bank-Tochter DWS.

Gebhardt: Ja, wenn die Konjunktur zu Jahresbeginn gute Nachrichten liefert. Aber wie gesagt, die Lage ist unübersichtlich. Brexit, Handelskrieg, Italien-Krise: Es gibt ungewöhnlich viel Unsicherheit, die Unternehmen warten ab, wie viel sie investieren und einstellen. Immerhin gibt es in Deutschland keine Anzeichen für eine Rezession.

SPIEGEL: Was macht Ihnen denn Hoffnung?

Gebhardt: Vor allem China. Der dortige Aktienmarkt hat sich bereits stabilisiert, die Politik mehrfach die Kreditvergabe gelockert, um das Wachstum anzutreiben. Selbst ein Konjunkturprogramm halte ich für denkbar. Hauptsache, der Handelskrieg mit den USA eskaliert nicht weiter.

SPIEGEL: 2018 gerieten viele Schwellenländer ins Trudeln. Ist die Gefahr gebannt?

Gebhardt: Ich denke schon. Die Schwellenländer sind in deutlich besserer Verfassung als noch vor ein paar Jahren. Wenn die US-Notenbank nicht im gleichen Tempo wie 2018 die Zinsen anhebt, wird auch der Dollar sinken. Das wiederum hilft den Emerging Markets, deren Unternehmen vielfach in Dollar verschuldet sind und es leichter haben, die Schulden zu begleichen, wenn der Kurs schwach ist.

SPIEGEL: In was also sollten Anleger investieren?

Gebhardt: Vor allem in Unternehmen mit gesunden Bilanzen und sicheren Dividenden. Die Branchen sind gar nicht so entscheidend. Wobei ich glaube, dass Aktien von Autozulieferern oder der Chemieindustrie wieder attraktiv sind. Letztere haben nach den Kursverlusten des vergangenen Jahres viel Aufholpotenzial. Und die Autozulieferer könnten davon profitieren, dass E-Mobilität 2019 ein Megathema werden dürfte. Ich denke, es ist ein guter Zeitpunkt, um Aktien zu kaufen. Wer unsicher ist, sollte auch in Gold investieren.