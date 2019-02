Tödliche Schlammlawine in Brasilien TÜV-Süd-Mitarbeiter sollen Dutzende Dämme zertifiziert haben

Nach dem verheerenden Dammbruch in Brasilien mit mehr als 175 Toten gerät der TÜV Süd immer weiter unter Druck. Recherchen des brasilianischen Onlineportals UOL zufolge waren zwei verhaftete Mitarbeiter des TÜV Süd, die den Unglücksdamm von Brumadinho im vergangenen Herbst für sicher erklärt hatten, an Sicherheitsüberprüfungen von insgesamt 35 Dämmen im Land beteiligt.

Wie UOL unter Berufung auf Daten der brasilianischen Bergbaubehörde berichtet, haben 31 dieser 35 Dämme ein hohes Schadenspotenzial: sollten sie bersten, könnten sie verheerende Zerstörungen anrichten. Zudem haben die brasilianischen TÜV-Süd-Prüfer offenbar mehrere weitere Dämme für den Minenbetreiber Vale zertifiziert - die der Konzern nun als besonders gefährlich einstuft.

Der TÜV Süd hatte 2018 im Auftrag von Vale die Dämme an der Unglücksmine Córrego do Feijão geprüft - und dem System die physische und hydraulische Sicherheit attestiert. Am 25. Januar dieses Jahres brach ein Abraumdamm; Arbeiter und Anwohner wurden unter Millionen Tonnen Schlamm begraben. 177 Leichen wurden seither geborgen; mindestens 133 Menschen werden noch vermisst und sind wahrscheinlich ebenfalls tot.

Gerichtsdokumente zeigen, dass einer der verhafteten beiden TÜV-Prüfer den Katastrophendamm schon Monate vor dem Unglück für unsicher hielt und dies seinen Kollegen schrieb. Trotzdem attestierte der TÜV Süd unter Auflagen die Sicherheit der Anlage. Offenbar fürchteten die TÜV-Leute, dass ihnen Vale den Auftrag entziehen könne, sollten sie der Anlage nicht das verlangte Sicherheitszertifikat ausstellen. Der TÜV Süd hat mittlerweile interne Untersuchungen eingeleitet und Zertifizierungen für Vale gestoppt.

Die Daten der brasilianischen Bergbaubehörde legen nahe, dass die TÜV-Süd-Prüfer offenbar eine sehr enge Geschäftsbeziehung zum Konzern Vale pflegten. So waren die beiden verhafteten Mitarbeiter des Münchener Unternehmens laut UOL an der Sicherheitsüberprüfung von fünf der zehn Dämme im Bergbau-Bundesstaat Minas Gerais beteiligt, die Vale-Experten schon im vergangenen Oktober in einem internen Bericht als besonders kritisch klassifiziert hatten. Unter diesen zehn Hochrisiko-Objekten war auch der Katastrophendamm. Dazu waren die beiden verhafteten TÜV-Mitarbeiter bei 30 weiteren Dämmen an der Ausstellung oder Revision von Stabilitätserklärungen beteiligt.

In Brasilien geht nun die Angst vor weiteren Katastrophen um. Laut der "New York Times" gibt es im Land mehr als zwei Dutzend Minen, deren Rückhaltedämme oberhalb von Städten oder Gemeinden liegen. Schon im November 2015 war ein Abraumdamm geborsten; die Schlammlawine hatte 17 Menschen getötet. Seit dem jüngsten Unglück von Brumadinho haben Minenbetreiber mehrmals Alarm ausgerufen und Bewohner von Gebieten unterhalb der Dämme evakuiert.

Auch der TÜV Süd zeigt sich verunsichert. Am Dienstag erklärte das Unternehmen, es sei "inzwischen zweifelhaft", ob das bestehende brasilianische System zur Prüfung der Stabilität der Dämme zuverlässig sei und "Menschen und Umwelt angemessen vor den ernsten Risiken, die durch Abraumdämme entstehen, schützen kann". Angesichts dieser Sicherheitsbedenken habe die brasilianische TÜV-Süd-Tochter dem Minenbetreiber Vale mitgeteilt, dass sie keine weiteren Zertifikate und Berichte ausstellen könne, "bis eine gründliche Überprüfung des Systems abgeschlossen ist". Bislang vergeben die Minenbetreiber die Aufträge an die Prüfunternehmen - und bezahlen sie auch dafür.

Der TÜV Süd hat nun nach eigenen Angaben eine Untersuchung interner Prozesse sowie möglicher Ursachen für die Katastrophe von Brumadinho gestartet. Angesichts der fast drei Dutzend Dämme, die allein die beiden verhafteten TÜV-Mitarbeiter offenbar zertifiziert haben, wird die Aufarbeitung wohl langwierig und komplex werden.