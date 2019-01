Für Tom Peck, Autor der britischen Zeitung "The Independent", ist Theresa May "unzerstörbar". Sie sei die "Kakerlake im nuklearen Winter", schrieb Peck, nachdem May die Misstrauensabstimmung der Labour-Partei überstanden hatte. Der deutschen Wirtschaft nützt die Robustheit der britischen Premierministerin jedoch wenig. SPD-Chefin Andrea Nahles warnte für den Fall eines harten Brexits nun vor schweren Folgen für Arbeitnehmer.

Denn Mays Brexit-Deal ist gescheitert, die Industrie bangt damit weiter um ihre Großbritannien-Geschäfte. Auf beiden Seiten, vor allem in Großbritannien, aber auch teilweise hierzulande, könnte es "herbe Rückschläge" für Arbeitnehmer geben, sagte Nahles im ZDF. "Wir haben eine sehr verflochtene Wirtschaft."

Denn mit der Abstimmung bleibt offiziell zwar weiter offen, wie Großbritannienaus der Europäischen Union austreten wird. Doch die Mehrheit der Topökonomen angesehener Forschungsinstitute und großer Verbände sehen Großbritannien jetzt aber auf einen ungeordneten Brexit zusteuern, einige spekulieren auch auf eine Verschiebung des Brexits.

Es liege nun in der Verantwortung der britischen Regierung, dass es keinen ungeordneten, chaotischen Brexit gebe, sagte Nahles. Sie bezeichnete das von der EU mit der britischen Premierministerin Theresa May ausgehandelte Abkommen als gute Grundlage; große Verhandlungsspielräume sieht sie nicht mehr. "Ich persönlich würde mich auch freuen, wenn es zu einem zweiten Referendum kommen könnte. Aber auch das haben wir auf der europäischen oder deutschen Ebene nicht in der Hand."

Siemens -Chef Kaeser fordert Volksabstimmung über No-Deal-Brexit

Währenddessen ist die deutsche Industrie uneins, wie es nun weitergehen sollte. "Es wäre für alle Beteiligten wohl am besten, wenn man jegliche Form eines ungeordneten Brexit noch einmal dem britischen Volk zur Abstimmung vorlegen würde", sagte Siemens-Chef Joe Kaeser dem "Handelsblatt".

Eon-Chef Johannes Teyssen schrieb nach Informationen der Zeitung an seine Mitarbeiter, dass er wichtig sei, " dass Politiker auf beiden Seiten der Debatte und auf beiden Seiten des Kanals alle verfügbaren Optionen ausloten, um sicherzustellen, dass ein 'No Deal'-Brexit vom Tisch genommen wird."

Bernhard Mattes vom Verband der Automobilindustrie (VDA) bezeichnete die Ablehnung des Austrittsabkommen ohne konkrete Alternative im "Handelsblatt" als "politisch fahrlässig". Die Autoindustrie rechnet bei einem harten Brexit mit Kosten durch Zölle in Höhe von zwei Milliarden Euro.

Die Pharmabranche meldet schon jetzt einen Einbruch ihrer Geschäfte mit Großbritannien - der könnte sich noch verstärken, wenn bei einem harten Brexit die Zulassungen für Chemikalien und Medikamente ihre Gültigkeit verlieren.

BDI: Deutsche Wirtschaft würde nach hartem Brexit langsamer wachsen

Der Industrieverband BDI fürchtet, dass ein ungeordneter Brexit das Wirtschaftswachstum auch insgesamt schmälern könnte: Bisher rechnet der BDI für 2019 mit einem Zuwachs der Wirtschaftsleistung von 1,5 Prozent. Bei massiven Störungen infolge eines Brexits ohne Abkommen "bliebe bestenfalls noch eine Eins vor dem Komma", sagte BDI-Präsident Dieter Kempf. "Ein chaotischer Brexit rückt in gefährliche Nähe. Unsere Unternehmen schauen in diesen Wochen in den Abgrund."

Kempf zufolge haben bereits einige Unternehmen angekündigt, die Produktion in Großbritannien ab April ruhen zu lassen. "Andere haben Personal verlagert oder Geschäfte eingestellt." Vor diesem Hintergrund erwarte die deutsche Wirtschaft "aus London rasche Antworten, wie es weitergehen soll". Der Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft in Köln (IW Köln) Michael Hüther, forderte deutsche Unternehmen im SPIEGEL-Interview dazu auf, sich auf einen harten Brexit einzustellen und ihre Notfallpläne auszulösen.