Brexit-Angst in britischer Wirtschaft "Die Zeit reicht schlicht nicht aus"

Bei der traditionsreichen Versicherungsbörse "Lloyds of London" wird eigentlich in langen Zeitspannen gedacht. Das Traditionsunternehmen wurde vor mehr als 300 Jahren gegründet. Die Aussicht auf einen ungeordneten Brexit in 522 Tagen hingegen macht dem Lloyds-Management Sorgen: Vorstandschefin Inga Beale gibt an, Brexit-Fragen fräßen inzwischen rund 20 Prozent ihrer gesamten Arbeitszeit.

Ihr Unternehmen hat bereits den Umzug des EU-Geschäfts nach Brüssel beschlossen. Trotz dieser Vorkehrung fühlt sich Beale nicht gewappnet für einen harten Brexit, also ein ungeordnetes Ausscheiden Großbritanniens aus der Europäischen Union ohne Anschlussvereinbarungen, die etwa den Zugang britischer Firmen zum EU-Binnenmarkt regeln. "Wir trommeln stark für eine längere Übergangsphase von mehreren Jahren mit der EU, in der wir solche Vereinbarungen treffen könnten", sagte Beale dem "Handelsblatt".

Über die Bedingungen des Austritts herrsche große Unsicherheit. "Die Bevölkerung hat noch keine feste Vorstellung, wie die Gespräche mit Brüssel ausgehen werden. Manche hoffen immer noch, dass der Prozess eines Austritts noch gestoppt werden kann", so Beale. Das Land sei in dieser Frage tief gespalten.

Bis Ende März - dann muss Großbritannien die EU eigentlich verlassen - werde man "niemals" eine komplette Einigung erreichen. "Dafür reicht die Zeit schlicht nicht aus", warnt Beale. Die Versicherungsbranche sei durch den Brexit besonders stark betroffen. "Wir sind sehr lange Verpflichtungen für Pensionen, Policen sowie Kredite von Kunden innerhalb der EU eingegangen", so Beale.

In Londons Finanzbranche wächst angesichts der bisher schleppend verlaufenden Verhandlungen mit der EU erkennbar die Nervosität. Das wurde Ende vergangener Woche besonders deutlich. Ein eigentlich harmlos wirkender Tweet von Goldman-Sachs-Chef Lloyd Blankfein heizte Spekulationen an, die US-Großbank könnte ihren europäischen Unternehmenssitz von London nach Frankfurt verlegen.

"Habe gerade Frankfurt verlassen. Tolle Treffen, tolles Wetter, habe es wirklich genossen. Gut, weil ich sehr viel mehr Zeit dort verbringen werde", schrieb Blankfein unter dem Hashtag "Brexit".

In Großbritannien sorgte die Äußerung für Aufregung. Der Sprecher von Premierministerin Theresa May fühlte sich sogar zu einem Statement gezwungen: "Wir werden nicht jedes einzelne Statement kommentieren, aber eines ist klar: London ist und bleibt das führende Finanzzentrum der Welt."