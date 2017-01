Brexit-Angst Britisches Pfund fällt auf tiefsten Stand seit Oktober

Äußerungen von Großbritanniens Premierministerin Theresa May zum Austritt aus der Europäischen Union haben die Währung ihres Landes geschwächt. Das Pfund Sterling verlor rund einen US-Cent und war mit 1,2181 Dollar so billig wie zuletzt vor zweieinhalb Monaten.

Eine schwache Währung begünstigt auf der anderen Seite Exporte - der Aktienindex der hundert größten börsennotierten Unternehmen FTSE 100 stieg zwischenzeitlich auf einen neuen Höchststand von 7.239 Punkten.

May hatte gesagt, nach dem Brexit werde Großbritannien die eigenen Grenzen kontrollieren, und erweckte in einem Interview zugleich den Eindruck, dass sie den gemeinsamen Binnenmarkt gegebenenfalls verlassen wolle.

Ein Volksentscheid in Großbritannien hatte im vergangenen Juni 52 Prozent der Stimmen für einen Austritt des Landes aus der EU ergeben. Der auf zwei Jahre angelegte Austrittsprozess kann erst beginnen, wenn London das Ausscheiden nach Artikel 50 des EU-Vertrags beantragt hat. May will diesen Antrag bis Ende März stellen.