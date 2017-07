Trotz Brexit BMW will Elektro-Mini in Oxford montieren

Der Autobauer BMW will seinen vollelektrischen neuen Mini ab 2019 trotz des bevorstehenden Brexits im britischen Werk in Oxford zusammenbauen. Die Antriebsstränge soll das Auto aber aus den deutschen Werken in Dingolfing und Landshut erhalten, wie der Dax-Konzern am Dienstag mitteilte.

Die Entscheidung für den Zusammenbau im Mini-Stammwerk in Oxford sei deswegen gefallen, da Oxford den Großteil aller Mini Dreitürer baue - und mit drei Türen soll auch der neue Mini ausgestattet sein.

Unterstützung durch die britische Regierung soll hingegen keine Rolle gespielt haben. "BMW hat weder und Subventionen nachgesucht, noch Zusagen in dieser Richtung erhalten", erklärte ein Unternehmenssprecher. Auch bezüglich der Frage, wie die Lage nach einem Austritt der Briten aus der EU aussehe, habe es keinerlei Absprachen gegeben.

Der britische Wirtschaftsminister Greg Clark begrüßte die Entscheidung der Münchener. Das sei ein "Vertrauensvotum" für die Bemühungen der Regierung, Großbritannien zu einem wichtigen Standort für den Autoantrieb der Zukunft zu machen.

BMW hatte angesichts der Unsicherheiten um den Austritt Großbritanniens aus der EU lange offengelassen, ob das Werk in Oxford den neuen Mini erhält - schließlich fertigt auch der Auftragsfertiger Nedcar in den Niederlanden für BMW die Kleinwagenserie.