Nach Brexit Britische Banken verzichten auf vollen EU-Zugang

Wenn Großbritannien aus der Europäischen Union austritt, dann kann die britische Finanzbranche ihre Dienste nicht mehr so einfach in der Staatengemeinschaft anbieten. Bisher gilt für Finanzprodukte das sogenannte Passporting, das EU-weit gilt und im Falle eines Brexit erlöschen wird - die Branche auf der Insel rechnete bisher damit, dass Zehntausende Arbeitsplätze wegfallen könnten. Jetzt aber haben die Banken und Versicherer ihre Bemühungen offenbar aufgegeben, nach dem Brexit einen vollständigen Zugang zur EU zu behalten.

Stattdessen strebt die Branche nun eine Handelsvereinbarung an, die einige Finanzprodukte ausschließen könnte, wie aus einem am Donnerstag veröffentlichten Dokument der einflussreichen Interessenvereinigung CityUK hervorgeht. Banken, Versicherer und Vermögensverwalter seien zu dem Schluss gekommen, dass es bei einem EU-Austritt Großbritanniens keine realistische Chance auf die Erhaltung der vollen Passporting-Rechte gebe.

Die Vereinigung fordere nun einen beschränkten Marktzugang für einige Finanzbereiche auf Basis eines Pakts, bei dem Großbritannien und die EU ihre Regeln gegenseitig akzeptierten. Dieser Schritt würde die Tür für einen grenzüberschreitenden Handel von Aktien und Anleihen sowie den Verkauf von bestimmten anderen Produkten offenlassen. Die Lobbygruppe hatte zuvor gefordert, die Passporting-Rechte nach dem Brexit komplett zu bewahren.

Deutsch-britische Börsenfusion könnte EZB auf den Plan rufen

Auch beim geplanten Zusammenschluss der Deutschen Börse mit der Londoner Börse (LSE) hakt es. Offenbar könnte die Fusion eine Prüfung durch die Europäische Zentralbank (EZB) erforderlich machen. Das machte EZB-Chef Mario Draghi in einem am Mittwoch veröffentlichten Schreiben an ein Mitglied des EU-Parlaments deutlich. Er verwies darauf, dass Töchter beider Konzerne Banklizenzen hätten. Daher könne das Vorhaben zu einem Eignerwechsel bei einer Bank aus der Eurozone führen. Dies müsste die EZB sich dann sorgfältig anschauen, führte Draghi aus.

Ein weiterer Aspekt sei der angestrebte Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union. Der Brexit könne zur Folge haben, dass die EZB-Aufsicht über zentrale britische Marktakteure nachlasse. "Daher wird es wichtig sein, Lösungen zu finden, die das aktuelle Niveau an Aufsicht und Kontrolle wenigstens aufrechterhalten oder idealerweise sogar verbessern", schrieb Draghi.

Die Zustimmung der EU und der hessischen Börsenaufsicht sind die größten verbliebenen Hürden für die gut 25 Milliarden Euro schwere Fusion der Deutschen Börse mit der LSE. Der Londoner Marktbetreiber kündigte zuletzt den Verkauf einer Tochterfirma an, um die Chancen für das Vorhaben zu erhöhen.