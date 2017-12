Kaufkraftverlust Britische Firmen rechnen mit schwachem Wachstum

Bis zum tatsächlichen Brexit dauert es noch mehr als ein Jahr, doch die britische Industrie rechnet damit, seine negativen Folgen bereits in den kommenden Monaten zu spüren. Die Unternehmen des verarbeitenden Gewerbes stellen sich auf eine Abschwächung des Wachstums zu Beginn des kommenden Jahres ein, wie eine Firmenumfrage des Branchenverbandes CBI ergibt.

Demnach dürfte die Produktion im ablaufenden Quartal in zahlreichen Sektoren zwar angezogen haben. Für die bevorstehenden Monate wird aber eine Abkühlung erwartet. Auch die Industrieländerorganisation OECD prognostiziert für das kommende Jahr ein vergleichsweise äußerst maues Wachstum.

Der Grund: Die hohe Inflation dämpfe die Ausgaben der britischen Verbraucher, erläuterte CBI-Expertin Anna Leach. Daher seien insbesondere konsumnahe Unternehmen und Einzelhändler von den Auswirkungen betroffen. Im November erreichte die Inflation in Großbritannien mit 3,1 Prozent ihren höchsten Stand seit fast sechs Jahren.

Nicht alle Bereiche leiden

Die relativ starken Preissteigerungen sind eine Folge des Brexit-Referendums. Seit der Abstimmung im Juni 2016 hat die britische Landeswährung Pfund stark an Wert verloren. Dadurch werden Importe teurer, was wiederum die Lebenshaltungskosten der Briten erhöht. Das wäre so lange kein Problem für den britischen Konsum, wenn die Löhne in gleichem Maße steigen würden. Das ist aber nicht der Fall, dadurch sinkt die Kaufkraft der Briten; im Schnitt können sie sich von ihren Löhnen also weniger leisten.

Nicht alle Bereiche der britischen Wirtschaft leiden allerdings unter der Pfund-Schwäche. So ist die Zahl der von EU-Bürgern gebuchten London-Reisen in diesem Jahr massiv gestiegen, sie lag bislang um 24 Prozent über der des Vorjahrs. Für die Touristen aus der EU ist Großbritannien attraktiver geworden, weil sie jetzt mehr für ihr Geld bekommen als früher. Wer vor der Volksabstimmung über den Austritt aus der EU Urlaub in Großbritannien machen wollte und Geld wechseln musste, bekam für 100 Euro im Schnitt gerade einmal 78 Pfund. Heute bekommen Touristen für die gleiche Eurosumme deutlich mehr, nämlich rund 88 Pfund.