Brexit Britische Industrie erwartet Auftragsboom

Die britische Industrie blickt kurz vor dem EU-Austrittsantrag so zuversichtlich in die Zukunft wie seit 22 Jahren nicht mehr. Das Barometer für die Erwartungen an die Produktion in den kommenden drei Monaten stieg im März um drei Punkte auf 36 Zähler, wie aus einer am Dienstag veröffentlichten Firmenumfrage des Industrieverbands CBI hervorgeht.

Vor allem die Exportbranche hat demnach Grund zum Optimismus: Die Bestellungen aus dem Ausland legten der Erhebung zufolge so kräftig zu wie seit Dezember 2013 nicht mehr. "Die Pfund-Talfahrt scheint letztlich die Auslandsnachfrage nach britischen Industriegütern gestützt zu haben", erläuterte CBI-Expertin Anna Leach die Umfrageergebnisse.

Die durch das Anti-EU-Referendum vom Juni 2016 ausgelöste Abwertung der Landeswährung sorgt dafür, dass britische Produzenten ihre Güter im Ausland günstiger anbieten können.

Andererseits hat die Pfund-Schwäche auch zu dem jüngsten Inflationsschub auf der Insel beigetragen. Die Lebenshaltungskosten stiegen im Februar um 2,3 Prozent. Auch die Industriefirmen stellen sich laut CBI auf einen steigenden Kostendruck ein: Die Firmen erwarten einen kräftigen Anstieg der Erzeugerpreise in den kommenden Monaten.

Premierministerin Theresa May will am Mittwoch der kommenden Woche den Brexit-Antrag in Brüssel stellen. Damit beginnt die Frist von zwei Jahren während der die Austrittsverhandlungen abgeschlossen werden müssen. Großbritannien soll nach Mays Willen 2019 nicht mehr Teil des EU-Binnenmarkts sein und auch aus der Zollunion ausscheiden.

Nach der Austrittserklärung kommen die anderen EU-Staats- und Regierungschefs am 29. April zu einem Sondergipfel zusammen. Dabei sollen die "Richtlinien für die Brexit-Gespräche" verabschiedet werden, wie EU-Ratspräsident Donald Tusk in Brüssel mitteilte.