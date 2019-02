Zollformalitäten DHL stellt wegen Brexit Hunderte Mitarbeiter ein

Die Deutsche Post-Tochter DHL stellt seit drei Monaten wöchentlich etwa 50 neue Mitarbeiter ein. Damit wolle sich das Unternehmen auf einen ungeregelten Brexit vorbereiten, meldete die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf DHL-Chef John Pearson.

Die neuen Mitarbeiter arbeiten demnach an den DHL-Drehkreuzen und sind vor allem für die Zollabwicklung zuständig. Man wolle von einem harten Brexit nicht kalt erwischt werden, sagte Pearson. Sollte Großbritannien die EU am 29. März ohne Abkommen verlassen, könnten neue Zolltarife und Warenabfertigungsverfahren eingeführt werden. Einigt sich Großbritannien mit der EU ist eine zweijährige Übergangsfrist vorgesehen, in der die EU-Regeln weiter gelten.

DHL gehört zu den größten Paketlieferanten in Europa. Das Unternehmen beschäftigt nach eigenen Angaben rund 340.000 Mitarbeiter.