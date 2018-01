Brexit-Folgen Britische Autoproduktion bricht ein

Die Autoproduktion in Großbritannien ist angesichts der Unsicherheit über den bevorstehenden Brexit im vergangenen Jahr erstmals seit 2009 wieder gesunken. Insgesamt seien 2017 in Großbritannien 1,67 Millionen Fahrzeuge gebaut worden. Das waren drei Prozent weniger als 2016, teilte der Autohersteller- und Händlerverband SMMT mit.

Vor allem der Rückgang der Inlandsnachfrage um zehn Prozent habe sich ausgewirkt. Die Investitionen in der Branche seien um ein Drittel auf 1,1 Milliarden Pfund (1,25 Milliarden Euro) gesunken. Die Unternehmen würden abwarten, wie sich die Verhandlungen Großbritanniens mit der EU über einen Austritt aus der Gemeinschaft entwickelten.

Großbritannien war im vergangenen Jahr der einzige wichtige Automarkt innerhalb der EU, der rückläufige Verkaufszahlen registrierte. Insgesamt waren die Neuzulassungen EU-weit 2017 um 3,4 Prozent gestiegen. In Deutschland lag das Plus bei 2,7 Prozent, in Frankreich waren es 4,7 Prozent. Spanien und Italien meldeten sogar einen Anstieg um fast 8 Prozent.