Furcht vor dem Brexit Britische Autoproduktion bricht ein

Die Autoproduktion in Großbritannien ist im vergangenen Jahr dem Branchenverband SMMT zufolge um mehr als neun Prozent zurückgegangen. Damit markierte sie das stärkste Minus seit der Rezession während der Bankenkrise 2008/2009.

Grund sei die Furcht vor einem Austritt aus der EU, berichtete der Verband weiter. Die Investitionen in der Branche seien um fast die Hälfte zurückgegangen.

Der wichtige britische Autosektor verbucht bereits seit 2016 - dem Jahr des Brexit-Referendums - Rückgänge in allen Bereichen wie Absatz, Investitionen und Produktivität. In Großbritannien arbeiten 850.000 Menschen in der Automobilindustrie.

Am 29. März wird Großbritannien nach bisherigen Planungen die EU verlassen - und ein Abkommen mit Brüssel für die Beziehungen danach gibt es immer noch nicht. Ein Deal von Premierministerin Theresa May scheiterte Mitte Januar im britischen Parlament, auch diese Woche gab es bei neuen Brexit-Abstimmungen keinen Durchbruch.

Tausende britische Firmen hätten Notfallpläne für einen ungeordneten Brexit aktiviert, teilte die britische Handelskammer der Zeitung "The Guardian" mit. Viele erwägten, Betriebsteile ins Ausland zu verlagern. Bisher bekannt gewordene Pläne seien nur die "Spitze des Eisbergs".