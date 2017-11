Nach Brexit Goldman Sachs plant zwei Europa-Zentralen

Die US-Großbank Goldman Sachs strebt für die Zeit nach dem Austritt Großbritanniens aus der EU zwei Hauptsitze in Europa an. Die Mitarbeiter dürften sich aussuchen, ob sie von London nach Frankfurt oder nach Paris gehen wollten, sagte Bankchef Lloyd Blankfein der französischen Zeitung "Le Figaro".

Der Brexit zwingt die Bank demnach dazu, ihr Geschäft zu "dezentralisieren". Frankfurt und Paris seien ausgewählt worden, weil Deutschland und Frankreich die größten europäischen Wirtschaftsnationen seien. Er könne sich vorstellen, dass viele Amerikaner aus verschiedenen Gründen Paris Frankfurt vorziehen würden, sagte Blankfein.

Es sollten auch neue Mitarbeiter eingestellt werden. Zahlen nannte Blankfein nicht. Derzeit beschäftigt Goldman in London rund 6000 Mitarbeiter. Für viele Banken ist die britische Hauptstadt ihr Hauptsitz in Europa. Nach dem Brexit brauchen sie aber eine eigene Gesellschaft mit Banklizenz in einem Land der Europäischen Union, um ihre Produkte und Dienstleistungen in den verbleibenden 27 Mitgliedstaaten vertreiben zu können.

Eine Reihe von Finanzinstituten sucht deshalb nach alternativen Standorten. Frankfurt liegt dabei gut im Rennen: Die US-Großbank Citigroup etwa plant, die Zentrale für ihren Wertpapierhandel in der EU dorthin zu verlegen. Auch das japanische Geldinstitut Nomura will seinen neuen EU-Sitz nach Frankfurt verlegen.