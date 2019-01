Wegen Brexit Jaguar Land Rover kündigt einwöchigen Produktionsstopp an

Großbritanniens größter Autobauer Jaguar Land Rover hat einen einwöchigen Produktionsstopp im April wegen des Brexits angekündigt. Die Schließung betreffe alle drei Werke des Unternehmens in Großbritannien.

Der Autobauer hatte bereits seine Produktion gedrosselt und eine verkürzte Arbeitswoche in seinem Werk Castle Bromwich eingeführt. Seit Oktober wurden dort nur noch an drei Tagen in der Woche Autos hergestellt. Der Schritt soll laut Unternehmensleitung dabei helfen, Entlassungen zu vermeiden.

Konzernchef Ralf Speth hatte mehrmals vor den Folgen eines harten Brexit und Tausenden verlorenen Arbeitsplätzen gewarnt. Speth hatte zudem beklagt, die britische Regierung dämonisiere Dieselfahrzeuge, dies habe allein in diesem Jahr tausend Jobs gekostet. 90 Prozent der in Großbritannien verkauften Fahrzeuge von Jaguar Land Rover sind mit Dieselmotoren ausgestattet.

Angesichts der unsicheren Lage haben britische Firmen bereits ihre Notfallpläne gestartet: Der Fährenbetreiber P&O kündigte an, seine im Ärmelkanal fahrenden Schiffe künftig auf Zypern zu registrieren. Der Staubsaugerhersteller Dyson will seinen Hauptsitz nach Singapur verlegen, berief sich offiziell jedoch auf die hohe Nachfrage in Asien. Der Billigflieger Easyjet versucht, Aktionäre aus Großbritannien und anderen Ländern außerhalb des europäischen Wirtschaftsraums loszuwerden.

Auch deutsche Unternehmen haben mit den Vorbereitungen für einen möglichen ungeordneten Brexit begonnen. So hat der Chemie- und Pharmakonzern Bayer größere Lagerflächen für Medikamente in Großbritannien und der EU eingerichtet. Der Autohersteller BMW hat in einem britischen Werk die Sommerpause auf den Brexit-Termin vorgezogen.