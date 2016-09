Brexit: Japan droht Briten mit Abzug von Firmen aus London

Ungewohnt deutlich hat sich Japan in die Debatte um die Folgen des geplanten Brexit eingemischt. In einem 15-Seiten-Papier, das unmittelbar vor dem G20-Gipfel in China veröffentlicht wurde, warnt eine Taskforce der Regierung in Tokio, dass ein Abschied Großbritanniens aus der EU auch einen Abzug japanischer Banken aus London bedeuten könnte.

Auch die Forschungs- und Entwicklungsabteilungen von Pharmafirmen könnten Großbritannien womöglich verlassen. Man erwarte allerdings, dass die britische Regierung einen sanften Austritt hinbekomme.

Die Taskforce besteht aus Mitarbeitern mehrerer Ministerien sowie hochrangigen Beamten aus dem Stab des Premierministers. Sie wurde im Juli als Reaktion auf das Brexit-Votum der Briten eingesetzt. In dem Papier äußern die Experten unter anderem die Sorge, dass japanische Finanzinstitute ihre Produkte künftig nicht mehr von London aus in der ganzen EU anbieten können. Auch den Zugang zu Arbeitskräften sieht die Kommission gefährdet.

Sollten ausländische Konzerne sich massenhaft aus London zurückziehen, dürfte das zum großen Problem für Großbritannien werden. Jüngste Daten deuten zwar darauf hin, dass der erste Schock nach dem Referendum für die britische Wirtschaft nicht ganz so hart ausfällt wie befürchtet. Doch die mittel- und langfristigen Folgen eines EU-Austritts sind kaum absehbar.

Briten wollen Handelsabkommen mit anderen Staaten

Nach Einschätzung der britischen Regierungschefin Theresa May dürfte der Brexit der heimischen Wirtschaft zu schaffen machen. "Vor uns liegen schwere Zeiten", sagte May am Sonntag zu Journalisten auf ihrem Weg zum G20-Gipfel in Hangzhou. Aus den jüngsten Konjunkturdaten könne man nicht schließen, dass es keinen Gegenwind geben werde.

In der kommenden Woche will die Regierung über ihre Fortschritte bei den Vorbereitungen des Austritts berichten. Der offizielle Austrittsantrag aber könne nicht mehr in diesem Jahr gestellt werden, sagte May in einem BBC-Interview. Zugleich betonte sie jedoch, dass die Regierung nicht auf eine Verzögerungstaktik setze.

Scharfe Töne von Juncker

Ein Teil der neuen britischen Strategie ist offenbar der Abschluss neuer bilateraler Handelsabkommen für die Zeit nach dem Austritt aus der EU. So hatte der australische Regierungschef Malcolm Turnbull angekündigt, bald entsprechende Handelsgespräche mit Premierministerin May führen zu wollen. "Premierministerin May und ich sind sehr entschlossen, ein frühes Freihandelsabkommen zu haben, sodass wir offene Märkte haben, wenn Großbritannien die EU verlässt."

Diese Pläne wiederum kommen bei EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker gar nicht gut an. Er warnte London am Sonntag deutlich vor einer verfrühten Aufnahme von Verhandlungen über solche Abkommen. Am Rande des G20-Gipfels im chinesischen Hangzhou sagte Juncker: "Ich mag die Vorstellung nicht, dass EU-Mitgliedstaaten, einschließlich solcher, die noch Mitglied der EU sind, über Freihandelsabkommen verhandeln." Solche Verhandlungen zu führen, sei in der EU ausschließlich Sache der EU - "und daran halten wir uns".