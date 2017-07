Brexit Morgan Stanley und Citigroup planen offenbar Umzug nach Frankfurt

Die US-Investmentbank Morgan Stanley will ihren EU-Sitz infolge des Brexit wohl nach Frankfurt verlagern. Das berichten die Nachrichtenagenturen Reuters und Press Association übereinstimmend und berufen sich dabei auf Insider. Auch die Zahl der Mitarbeiter in Frankfurt soll sich vor diesem Hintergrund von 200 auf 400 verdoppeln. Der europäische Hauptsitz soll allerdings weiterhin London bleiben.

Damit folgt Morgan Stanley einer Reihe anderer Geldhäuser, die es im Zuge des Brexit ebenfalls nach Frankfurt zieht: Auch die amerikanische Citigroup plant laut übereinstimmenden Medienberichten, ihre Handelssparte von London nach Frankfurt zu verlagern. Wie die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" berichtet, könnten in Frankfurt 150 bis 250 zusätzliche Arbeitsplätze entstehen. Aktuell beschäftigt das Institut dort etwa 360 Mitarbeiter.

Großbritannien will Ende März 2019 aus der EU austreten. In London tätige Banken brauchen danach eine Gesellschaft mit EU-Banklizenz, wenn sie weiter Produkte und Dienstleistungen in den verbleibenden 27 Mitgliedsstaaten der Union anbieten wollen. Viele Geldhäuser prüfen deshalb die Verlagerung von Geschäften. Es kann bis zu 18 Monate dauern, um die nötigen Banklizenzen zu erhalten, Büros anzumieten und Beschäftigte zu entsenden, daher werden in den kommenden Monaten zahlreiche weitere Entscheidungen wie die von Morgan Stanley oder der Citigroup erwartet.

Konkurrenzkampf zwischen den Städten

Zwischen den potenziellen Zielen der abwanderungswilligen Banken ist inzwischen ein Konkurrenzkampf ausgebrochen. Außer Frankfurt buhlen auch Paris, Luxemburg und Dublin um die Arbeitsplätze und das zusätzliche Bankengeschäft. Für Frankfurt spricht die stabile deutsche Wirtschaft, die gute Infrastruktur sowie die ebenfalls in der Stadt angesiedelte Europäische Zentralbank. Der Verband der Auslandsbanken in Deutschland geht davon aus, dass wegen des Brexit allein in den nächsten zwei Jahren 3000 bis 5000 neue Arbeitsplätze in Frankfurt entstehen werden.

Einer Studie der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft EY zufolge haben bereits bis Ende Juni 59 der 222 größten Finanzunternehmen mit bedeutsamen Geschäftsaktivitäten in Großbritannien angekündigt, Personal und Geschäftsbereiche ins Ausland zu verlagern. Am stärksten profitieren Dublin, wohin es 19 Unternehmen zieht, sowie Frankfurt (18) und Luxemburg (11). Die Auflistung erfasst Vermögensverwalter, Banken, Finanzinvestoren, Versicherer und Fintechs.

Für Frankfurt hat sich bereits die britische Großbank Standard Chartered entschieden, laut der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" planen auch Goldman Sachs und JP Morgan die Verlagerung von Hunderten Arbeitsplätzen nach Frankfurt. Die drei japanischen Banken Daiwa Securities, Nomura und Sumitomo Mitsui zieht es ebenfalls nach Frankfurt. Auch die Deutsche Bank wird voraussichtlich Tausende Arbeitsplätze aus London in die deutsche Finanzmetropole verlegen.

Rund tausend Jobs wird die britische Großbank HSBC nach Paris verlagern, während Barclays voraussichtlich in die irische Hauptstadt Dublin ausweichen wird.