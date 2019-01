Brexit-Vorsorge Sony verlegt Europasitz nach Amsterdam

Der japanische Elektronikkonzern Sony hat angekündigt, seinen Europasitz von Großbritannien in die Niederlande zu verlegen. Der Verwaltungssitz von Sony Europe werde bis Ende März von London nach Amsterdam verlagert, sagte ein Sprecher. Die Maßnahme habe zum Ziel, "umständliche Zollprozeduren zu vermeiden" - diese fürchtet Sony im Falle eines ungeregelten Austritts Großbritanniens aus der Europäischen Union.

Sony hatte im vergangenen Jahr eine neue Firma in den Niederlanden registrieren lassen und will seinen europäischen Sitz nun dort integrieren. Dabei handelt es sich um einen rechtlichen Schritt, um die europäische Vertretung von Sony in der EU zu belassen. Das in Großbritannien für Sony arbeitende Personal und das tägliche Geschäft sollen nicht verlagert werden.

Sonys Konkurrent Panasonic hatte bereits im vergangenen Jahr seinen Europasitz von Großbritannien in die Niederlande verlegt - aus Sorge vor Steuerproblemen rund um den Brexit. Großbritannien soll die EU Ende März verlassen. Zuletzt war im britischen Parlament ein mit der EU ausgehandelter Ausstiegsplan gescheitert. Damit droht nun ein ungeregelter Brexit, bei dem die Konsequenzen für die Wirtschaftsbeziehungen zwischen Großbritannien und der EU unklar wären.

Unterdessen haben auch 47 Banken, Versicherungen und Vermögensverwalter nach luxemburgischen Angaben angekündigt, wegen des Brexits Teile ihres Geschäfts in das Großherzogtum zu verlegen. Insgesamt habe Luxemburg im vergangenen Jahr 80 neue Banklizenzen vergeben, teilt die Agentur Luxemburg for Finance mit.

Angesichts der unsicheren Lage haben britische Firmen bereits ihre Notfallpläne gestartet: Der Fährenbetreiber P&O kündigte an, seine im Ärmelkanal fahrenden Schiffe künftig auf Zypern zu registrieren. Der Staubsaugerhersteller Dyson will seinen Hauptsitz nach Singapur verlegen, berief sich offiziell jedoch auf die hohe Nachfrage in Asien. Der Billigflieger Easyjet versucht, Aktionäre aus Großbritannien und anderen Ländern außerhalb des europäischen Wirtschaftsraums loszuwerden.

Auch deutsche Unternehmen haben mit den Vorbereitungen für einen möglichen ungeordneten Brexit begonnen. So hat der Chemie- und Pharmakonzern Bayer größere Lagerflächen für Medikamente in Großbritannien und der EU eingerichtet. Der Autohersteller BMW hat in einem britischen Werk die Sommerpause auf den Brexit-Termin vorgezogen.

Der Außenhandelsverband BGA rechnet für das laufende Jahr trotz des drohenden harten Brexits mit einem Wachstum der deutschen Exporte von bis zu drei Prozent.