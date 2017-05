Europäische Steueroase Iren müssen Trump und Brexit fürchten

Als Irland vor einigen Jahren in den Strudel der Finanzkrise geriet, änderte sich vieles. Häuser verloren schlagartig an Wert, Banken wurden mit Milliarden gerettet, die Bürger mussten harte Einsparungen hinnehmen. An einem hielt die irische Regierung aber trotz scharfer Kritik über all die Jahre fest: Die irische Körperschaftsteuer liegt bei nur 12,5 Prozent. Schließlich haben die Iren mit einer der niedrigsten Raten in ganz Europa und anderen umstrittenen Vergünstigungen Großkonzerne wie Apple und Google ins Land gelockt.

Doch Irlands Stellung als europäisches Unternehmensteuerparadies ist durch den Brexit und die geplanten Steuerreformen von US-Präsident Donald Trump erheblich gefährdet. Zu diesem Ergebnis kommt ein Bericht, den die deutsch-irische Industrie- und Handelskammer, der Deutsche Industrie- und Handelskammertag und der Wirtschaftspolitiker Joachim Pfeiffer (CDU) am Dienstag vorstellen und der dem SPIEGEL vorab vorlag. Für den Bericht wurde neben anderen Experten auch der irische Regierungschef Enda Kenny interviewt.

"Die Herausforderung, der Irland in einem Post-Brexit-Großbritannien gegenübersteht, könnte durch die neue politische Ordnung in den USA noch verschlimmert werden", heißt es in dem Report. Die von US-Präsident Donald Trump geplante Senkung der Körperschaftssteuer auf 15 Prozent mache es "für Irland schwieriger, in Zukunft Investitionen aus den USA anzuwerben". Wenn zugleich Großbritannien nach dem Brexit die Unternehmensteuer senke, stehe der Sektor multinationaler Unternehmen in Irland vor "noch nie da gewesenen und wenig beneidenswerten Herausforderungen" und das Land verliere einen "seiner wesentlichen strategischen Vorteile".

Unterbietungswettbewerb mit den Briten

Die ungleiche Besteuerung von Unternehmen ist seit Langem ein Streitpunkt innerhalb der EU. Derzeit machen Deutschland und Frankreich einen neuen Vorstoß für eine Harmonisierung der Körperschaftsteuer. Ein Erfolg ist jedoch ungewiss, auch weil Länder wie Irland auf ihrer Autonomie in Steuerfragen beharren. Befeuert wird der Unterbietungswettbewerb neuerdings von der britischen Premierministerin Theresa May. Um die Folgen des EU-Austritts abzufedern, strebt sie den niedrigsten Körperschaftsteuersatz der großen Industrieländer an.

Erhöhte Steuerkonkurrenz durch den großen Nachbarn ist dem Bericht zufolge aber nur einer von vielen Nachteilen, die der Brexit für Irland mit sich bringen könnte. "Es ist anzunehmen, dass der Brexit zum Verlust zahlreicher Arbeitsplätze in Irland führen wird und zu negativem Wirtschaftswachstum", schreiben die Autoren. Als Risiken nennen sie unter anderem: