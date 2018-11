Die Deutsche Petra Braun führt gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten eine Bäckerei in Richmond, einem Vorort von London. "Hansel & Pretzel" heißt der Laden, sie backen und verkaufen dort seit mehr als zehn Jahren Laugenbretzeln, Franzbrötchen, Hefezöpfe. Die Kunden: Engländer und viele ausgewanderte Familien aus Deutschland, deren Kinder auf die deutsche Schule in der Nachbarschaft gehen.

Die Briten, sagt Petra Braun, seien ganz verrückt nach den "German Christmas Markets". Und nach Plätzchen und Stollen. Die liegen schon jetzt in der Auslage der Bäckerei, Ende November folgen dann Lebkuchen und Spekulatius. "So machen wir das jedes Jahr", sagt Braun. Aber nach Routine fühle sich im Moment gar nichts an. Das Chaos der entscheidenden Brexit-Phase bringe auch in ihrem Laden vieles durcheinander. Sie fühle sich ausgeliefert.

SPIEGEL ONLINE Die Inhaber Peter Wengerodt und Petra Braun

SPIEGEL ONLINE: Frau Braun, Sie haben kurz nach dem Brexit-Referendum 2016 entschieden: "Jetzt erst recht" - sie haben damals Ihre Bäckerei ausgebaut und investiert.

Petra Braun: Das stimmt. Aber der Umbau ist noch immer nicht fertig. Die zähen Brexit-Verhandlungen haben uns ganz schön ausgebremst. Wir mussten kämpfen, um unseren Laden am Laufen zu halten. Unser größtes Problem liegt beim Personal: Wir rekrutieren Bäcker aus Deutschland, die wissen, wie man deutsches Brot backt. Seit dem Brexit-Votum finden wir kaum mehr Leute, die nach England kommen wollen. Das Land ist für viele nicht mehr attraktiv - obwohl sich an den Bedingungen bis jetzt noch gar nichts geändert hat. Außerdem importieren wir alle Grundzutaten aus Deutschland. Je schlechter der Kurs beim britischen Pfund, desto teurer ist es für uns, die Rohstoffe einzukaufen. Da sind wir unheimlich abhängig.

SPIEGEL ONLINE: Theresa May hat in der vergangenen Woche einen Deal vorgestellt, den sie mit der EU ausgehandelt hat. Minister sind zurückgetreten, Brexit-Fanatiker wollen die Premierministerin stürzen. Wie erleben Sie als EU-Ausländerin den Showdown?

Braun: Kurz nach dem Referendum 2016 dachte ich: Das ist nicht mehr das Land, für das ich mich mal entschieden habe. Dieses Gefühl hat sich noch mal verstärkt. Ich kann gar nicht fassen, was hier in Großbritannien passiert. Man verzweifelt an dem Zustand der politischen Klasse in diesem Land. Da wächst auch die innere Distanz. Meine Tochter zum Beispiel hat sich gerade entschieden, nicht in England, sondern im schottischen Edinburgh zu studieren.

SPIEGEL ONLINE: Wie sprechen die Leute an Ihrer Ladentheke über den Brexit?

Braun: Unser Laden steht in einer Gegend, in der 70 Prozent für "Remain" gestimmt haben, also für den EU-Verbleib. Die Leute sind hier offener gegenüber Europa als anderswo. Vielen ist der Brexit peinlich. Ich empfinde Großbritannien als ein tief gespaltenes Land. Wenn ich mit den Kunden rede, beobachte ich eine große Müdigkeit. Der Brexit zieht sich endlos lange hin. Die Leute haben keine Lust mehr, sich damit auseinanderzusetzen. Die EU-Ausländer im Land machen sich aber natürlich Sorgen: zum Beispiel diejenigen, die hier ein Haus gekauft haben und ein Darlehen zurückzahlen müssen. Panik herrscht nicht, eher ein gelähmter Dauerzustand.

SPIEGEL ONLINE: Was könnte für Sie konkret besser laufen?

Braun: Mays Entwurf soll unter anderem einen vorläufigen Verbleib in der Zollunion vorsehen - damit könnten wir ganz gut leben. Aber wer weiß schon, ob es dabei bleibt? Im Moment ist wirklich alles möglich. Wir Unternehmer aus dem Ausland sind dem Brexit ausgeliefert, wir können nicht mitbestimmen. Es ist ein ständiges Auf und Ab. Ich würde mich freuen, wenn britische Politiker und Medien mal auf uns zukommen und fragen würden: Welche Konsequenzen hat denn der Brexit für euch als Nichtbriten? Wir haben ein Business aufgebaut, wir stellen Leute ein, wir zahlen Steuern, wir zahlen Mieten. Die Briten müssen sich klar machen: Wenn es hart auf hart kommt, sind wir weg.

SPIEGEL ONLINE: Können Sie sich vorstellen, die Koffer zu packen und nach Deutschland zurückzukehren?

Braun: Die letzten Wochen und Monate dachte ich oft, oh weia, das kann tatsächlich auf einen harten Brexit hinauslaufen. Im schlimmsten Fall könnten wir dann unsere Waren aus Deutschland nicht mehr in den Hafen von Dover verschiffen. Und unser Geschäft nicht mehr betreiben. Das hätten wir kurz nach dem Referendum 2016 nie geglaubt. Trotzdem: Wir machen weiter. Wir haben zehn Jahre harte Arbeit in unsere Backstube gesteckt. Unsere Kunden sind froh, dass wir da sind. So einfach lassen wir uns nicht vertreiben.